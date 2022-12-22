16:34 22.12.2022 (обновлено: 18:26 22.12.2022)
Орбан предложил распустить Европарламент
Премьер Венгрии Орбан предложил распустить Европарламент из-за коррупционного скандала
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил упразднить Европейский парламент после разразившегося коррупционного скандала.
Политик назвал эту ситуацию показательной и в качестве решения предложил создать новый Европарламент, который будет состоять из "национальных депутатов".
"Если мы хотим восстановить общественное доверие, пришло время распустить Европейский парламент", — написал он в своем Twitter.
По его мнению, это условие будет гарантировать больший контроль, подотчетность и доверие.
"Верните контроль обратно государствам — членам ЕС", — добавил премьер-министр.
15 декабря, 21:15Премьер Венгрии призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС
Ранее Орбан призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента могут вести на самый верх.
В начале зимы бельгийские власти провели серию задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск.