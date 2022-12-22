https://ria.ru/20221222/evropa-1840592718.html

Орбан предложил распустить Европарламент

Орбан предложил распустить Европарламент - РИА Новости, 22.12.2022

Орбан предложил распустить Европарламент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил упразднить Европейский парламент после разразившегося коррупционного скандала. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:34

2022-12-22T16:34

2022-12-22T18:26

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил упразднить Европейский парламент после разразившегося коррупционного скандала.Политик назвал эту ситуацию показательной и в качестве решения предложил создать новый Европарламент, который будет состоять из "национальных депутатов".По его мнению, это условие будет гарантировать больший контроль, подотчетность и доверие."Верните контроль обратно государствам — членам ЕС", — добавил премьер-министр.Ранее Орбан призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС, намекнув, что "нити" от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента могут вести на самый верх.В начале зимы бельгийские власти провели серию задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск.

https://ria.ru/20221215/boloto-1839013726.html

https://ria.ru/20221222/sanktsii-1840524429.html

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Мадина Моргоева

в мире, венгрия, виктор орбан, брюссель, катар, европарламент, евросоюз, twitter