https://ria.ru/20221222/dtp-1840541864.html
В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие
В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.12.2022
В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Дагестане, пострадали четыре человека, двое из них дети, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:32
2022-12-22T14:32
2022-12-22T14:32
происшествия
кировский район
махачкала
кумторкалинский район
mercedes
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 дек — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Дагестане, пострадали четыре человека, двое из них дети, сообщает пресс-служба МВД региона. По информации ведомства, утром 21 декабря на 470-м километре автодороги "Астрахань-Махачкала", на территории Кировского района Махачкалы, 36-летняя жительница Кумторкалинского района, управляя автомобилем "Mercedes-Benz", выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем "МАН" под управлением 32-летнего жителя поселка Ленинкент. "В результате ДТП водитель "Mercedes-Benz" и её пассажиры 7, 11 и 37 лет с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221222/dtp-1840431917.html
кировский район
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировский район, махачкала, кумторкалинский район, mercedes, республика дагестан
Происшествия, Кировский район, Махачкала, Кумторкалинский район, Mercedes, Республика Дагестан
В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие
В Дагестане в ДТП с легковушкой и грузовиком пострадали четыре человека, двое из них дети