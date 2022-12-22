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В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.12.2022
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В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие
В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.12.2022
В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Дагестане, пострадали четыре человека, двое из них дети, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:32
2022-12-22T14:32
происшествия
кировский район
махачкала
кумторкалинский район
mercedes
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 дек — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Дагестане, пострадали четыре человека, двое из них дети, сообщает пресс-служба МВД региона. По информации ведомства, утром 21 декабря на 470-м километре автодороги "Астрахань-Махачкала", на территории Кировского района Махачкалы, 36-летняя жительница Кумторкалинского района, управляя автомобилем "Mercedes-Benz", выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем "МАН" под управлением 32-летнего жителя поселка Ленинкент. "В результате ДТП водитель "Mercedes-Benz" и её пассажиры 7, 11 и 37 лет с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", — говорится в сообщении.
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кировский район
махачкала
кумторкалинский район
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происшествия, кировский район, махачкала, кумторкалинский район, mercedes, республика дагестан
Происшествия, Кировский район, Махачкала, Кумторкалинский район, Mercedes, Республика Дагестан
14:32 22.12.2022
 
В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие

В Дагестане в ДТП с легковушкой и грузовиком пострадали четыре человека, двое из них дети

© Фото : МВД Дагестана/TelegramДТП в Махачкале
ДТП в Махачкале - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : МВД Дагестана/Telegram
ДТП в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 дек — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Дагестане, пострадали четыре человека, двое из них дети, сообщает пресс-служба МВД региона.
© Фото : МВД Дагестана/TelegramДТП в Махачкале
ДТП в Махачкале - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : МВД Дагестана/Telegram
ДТП в Махачкале
По информации ведомства, утром 21 декабря на 470-м километре автодороги "Астрахань-Махачкала", на территории Кировского района Махачкалы, 36-летняя жительница Кумторкалинского района, управляя автомобилем "Mercedes-Benz", выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем "МАН" под управлением 32-летнего жителя поселка Ленинкент.
"В результате ДТП водитель "Mercedes-Benz" и её пассажиры 7, 11 и 37 лет с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", — говорится в сообщении.
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ПроисшествияКировский районМахачкалаКумторкалинский районMercedesРеспублика Дагестан
 
 
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