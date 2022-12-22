https://ria.ru/20221222/dtp-1840541864.html

В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие

В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.12.2022

В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и грузовик, есть пострадавшие

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Дагестане, пострадали четыре человека, двое из них дети, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:32

2022-12-22T14:32

2022-12-22T14:32

происшествия

кировский район

махачкала

кумторкалинский район

mercedes

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 22 дек — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Дагестане, пострадали четыре человека, двое из них дети, сообщает пресс-служба МВД региона. По информации ведомства, утром 21 декабря на 470-м километре автодороги "Астрахань-Махачкала", на территории Кировского района Махачкалы, 36-летняя жительница Кумторкалинского района, управляя автомобилем "Mercedes-Benz", выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем "МАН" под управлением 32-летнего жителя поселка Ленинкент. "В результате ДТП водитель "Mercedes-Benz" и её пассажиры 7, 11 и 37 лет с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221222/dtp-1840431917.html

кировский район

махачкала

кумторкалинский район

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Евгения Нефедова

происшествия, кировский район, махачкала, кумторкалинский район, mercedes, республика дагестан