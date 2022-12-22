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В Минтруда не планируют доплат семьям с детьми к Новому году
В Минтруда не планируют доплат семьям с детьми к Новому году - РИА Новости, 22.12.2022
В Минтруда не планируют доплат семьям с детьми к Новому году
Дополнительных выплат семьям с детьми к Новому году не планируется, существующие меры поддержки обширны, их надо реализовать, сообщил РИА Новости глава Минтруда РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:37
2022-12-22T13:37
2022-12-22T13:37
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антон котяков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Дополнительных выплат семьям с детьми к Новому году не планируется, существующие меры поддержки обширны, их надо реализовать, сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков."Нет. Не планируется. У нас с 1 января вводятся серьезные изменения мер поддержки семей с детьми - будет единое пособие… Система мер поддержки обширна, пока необходимо их реализовать", - сказал Котяков.Ранее Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.Согласно документу, вводится с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах.Право на пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке лицам при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России.
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общество, антон котяков, россия, совет федерации рф
Общество, Антон Котяков, Россия, Совет Федерации РФ
В Минтруда не планируют доплат семьям с детьми к Новому году
Глава Минтруда Котяков заявил, что семьям с детьми не планируют доплат к Новому году