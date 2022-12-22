https://ria.ru/20221222/doplaty-1840524924.html

В Минтруда не планируют доплат семьям с детьми к Новому году

В Минтруда не планируют доплат семьям с детьми к Новому году - РИА Новости, 22.12.2022

В Минтруда не планируют доплат семьям с детьми к Новому году

Дополнительных выплат семьям с детьми к Новому году не планируется, существующие меры поддержки обширны, их надо реализовать, сообщил РИА Новости глава Минтруда РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:37

2022-12-22T13:37

2022-12-22T13:37

общество

антон котяков

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Дополнительных выплат семьям с детьми к Новому году не планируется, существующие меры поддержки обширны, их надо реализовать, сообщил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков."Нет. Не планируется. У нас с 1 января вводятся серьезные изменения мер поддержки семей с детьми - будет единое пособие… Система мер поддержки обширна, пока необходимо их реализовать", - сказал Котяков.Ранее Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.Согласно документу, вводится с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах.Право на пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке лицам при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России.

https://ria.ru/20221219/vyplaty-1839674304.html

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общество, антон котяков, россия, совет федерации рф