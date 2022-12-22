https://ria.ru/20221222/doklad-1840630718.html

Комиссия Совфеда подготовит специальный доклад о спецоперации

Комиссия Совфеда подготовит специальный доклад о спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022

Комиссия Совфеда подготовит специальный доклад о спецоперации

Комиссия Совфеда по защите российского госсуверенитета намерена подготовить специальный доклад, посвященный специальной военной операции на Украине, сообщил... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:01

2022-12-22T18:01

2022-12-22T18:01

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей климов

украина

россия

калининград

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите российского госсуверенитета намерена подготовить специальный доклад, посвященный специальной военной операции на Украине, сообщил глава комиссии Андрей Климов. Он также отметил, что западные оппоненты России занимаются попытками вмешательства извне в дела нашей страны, пропагандируют идеи сепаратизма не только по национальному, но и по территориальному признаку. По словам Климова, комиссия может проводить выездные заседания, как это ранее планировалось в Калининграде. В частности, обсуждаются такие возможности проведения мероприятий, включая Дальний Восток и новые российские территории.

https://ria.ru/20221221/zapad-1840305641.html

украина

россия

калининград

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безопасность, андрей климов, украина, россия, калининград, совет федерации рф