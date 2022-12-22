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Жена Петросяна поделилась секретом высокой самооценки - РИА Новости, 22.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221222/brukhunova-1840540613.html
Жена Петросяна поделилась секретом высокой самооценки
Жена Петросяна поделилась секретом высокой самооценки - РИА Новости, 22.12.2022
Жена Петросяна поделилась секретом высокой самооценки
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла секрет высокой самооценки. Она призналась, что живет в согласии с собой. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:32
2022-12-22T14:32
шоубиз
татьяна брухунова
евгений петросян
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла секрет высокой самооценки. Она призналась, что живет в согласии с собой. Также она сообщила, что относится к негативу в свой адрес с жалостью. Брухунова вышла замуж за Петросяна в 2019 году. В 2020-м у пары родился сын Ваган. Ради отношений с новой возлюбленной артист развелся с женой Еленой Степаненко. Они состояли в браке более 30 лет. Однако экс-супруги до сих пор не смогли поделить имущество в суде. Ранее избранница юмориста напугала подписчиков фото с капельницей. Она успокоила поклонников и призналась, что приехала в санаторий
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татьяна брухунова, евгений петросян
Шоубиз, Татьяна Брухунова, Евгений Петросян
14:32 22.12.2022
 
Жена Петросяна поделилась секретом высокой самооценки

Татьяна Брухунова поделилась секретом высокой самооценки

Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла секрет высокой самооценки. Она призналась, что живет в согласии с собой.
© @bruhunovaСкриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
© @bruhunova
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
"Я живу в согласии с собой и верой в душе. Мне нет нужды никому ничего доказывать. Я спокойна и уверена в себе", – поделилась супруга юмориста в своей соцсети.
Также она сообщила, что относится к негативу в свой адрес с жалостью.
© @bruhunovaСкриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
© @bruhunova
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
"Мне нет дела до чужого мнения обо мне. Как к этому можно относиться? Разве что с жалостью", – заключила знаменитость.
Брухунова вышла замуж за Петросяна в 2019 году. В 2020-м у пары родился сын Ваган.
Ради отношений с новой возлюбленной артист развелся с женой Еленой Степаненко. Они состояли в браке более 30 лет. Однако экс-супруги до сих пор не смогли поделить имущество в суде.
Ранее избранница юмориста напугала подписчиков фото с капельницей. Она успокоила поклонников и призналась, что приехала в санаторий
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