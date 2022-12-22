https://ria.ru/20221222/brukhunova-1840540613.html

Жена Петросяна поделилась секретом высокой самооценки

Жена Петросяна поделилась секретом высокой самооценки - РИА Новости, 22.12.2022

Жена Петросяна поделилась секретом высокой самооценки

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла секрет высокой самооценки. Она призналась, что живет в согласии с собой. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:32

2022-12-22T14:32

2022-12-22T14:32

шоубиз

татьяна брухунова

евгений петросян

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла секрет высокой самооценки. Она призналась, что живет в согласии с собой. Также она сообщила, что относится к негативу в свой адрес с жалостью. Брухунова вышла замуж за Петросяна в 2019 году. В 2020-м у пары родился сын Ваган. Ради отношений с новой возлюбленной артист развелся с женой Еленой Степаненко. Они состояли в браке более 30 лет. Однако экс-супруги до сих пор не смогли поделить имущество в суде. Ранее избранница юмориста напугала подписчиков фото с капельницей. Она успокоила поклонников и призналась, что приехала в санаторий

https://ria.ru/20220725/brukhunova-1804761446.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

татьяна брухунова, евгений петросян