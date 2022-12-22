https://ria.ru/20221222/bayden-1840604399.html

В Сети высмеяли заторможенного Байдена на встрече с Зеленским

В Сети высмеяли заторможенного Байдена на встрече с Зеленским - РИА Новости, 22.12.2022

В Сети высмеяли заторможенного Байдена на встрече с Зеленским

Пользователей Twitter рассмешило видео, на котором президент Джо Байден вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским идет по Белому дому в режиме... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:00

2022-12-22T17:00

2022-12-22T18:15

в мире

джо байден

владимир зеленский

россия

сша

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840600695_0:59:283:218_1920x0_80_0_0_bb84c7f3e9cb779bee7d205525275318.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешило видео, на котором президент Джо Байден вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским идет по Белому дому в режиме замедленной видеосъемки.Американский лидер опубликовал в Twitter пост, в котором пообещал и дальше поддерживать киевский режим в конфликте с Россией. Эти слова он подкрепил отредактированным видео, на котором они с Зеленским идут по коридору."Мемы, которые появятся после этого, будут однозначно эпическими", — написал один из пользователей."Видео не в режиме замедленной съемки, просто это максимальная скорость Джо Байдена", — сыронизировал второй."А как называется этот фильм?" — поинтересовался еще один комментатор."Два клоуна, идущие в замедленном режиме, это впечатляющие зрелище", — считает читатель."Честно говоря, это замедленная съемка, как в фильмах Майкла Бэя, когда герой готовится к битве с плохими парнями. Я ждал, когда начнется кульминационный момент. Это невероятно смешно!" — признался пятый."Боже мой, сколько раз вы отрабатывали эту походку? Сразу видно, что это постановочное видео", — заметил шестой."Даже замедленная съемка не помогает скрыть замешательство на лице Байдена", — заключил пользователь.Накануне Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что компромиссы в вопросах территории и суверенитета исключены.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот визит, заявил, что Кремль с сожалением констатирует, что ни от американского президента, ни от Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы, а также призывов к миру.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840580466.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840405237.html

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840558976.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840547950.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, владимир зеленский, россия, сша, twitter