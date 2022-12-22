17:00 22.12.2022 (обновлено: 18:15 22.12.2022)
В Сети высмеяли заторможенного Байдена на встрече с Зеленским
Пользователи Twitter высмеяли Байдена и Зеленского за неудачно смонтированное видео
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешило видео, на котором президент Джо Байден вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским идет по Белому дому в режиме замедленной видеосъемки.
Американский лидер опубликовал в Twitter пост, в котором пообещал и дальше поддерживать киевский режим в конфликте с Россией. Эти слова он подкрепил отредактированным видео, на котором они с Зеленским идут по коридору.
"Мемы, которые появятся после этого, будут однозначно эпическими", — написал один из пользователей.
"Видео не в режиме замедленной съемки, просто это максимальная скорость Джо Байдена", — сыронизировал второй.
"А как называется этот фильм?" — поинтересовался еще один комментатор.
"Два клоуна, идущие в замедленном режиме, это впечатляющие зрелище", — считает читатель.
"Честно говоря, это замедленная съемка, как в фильмах Майкла Бэя, когда герой готовится к битве с плохими парнями. Я ждал, когда начнется кульминационный момент. Это невероятно смешно!" — признался пятый.
"Боже мой, сколько раз вы отрабатывали эту походку? Сразу видно, что это постановочное видео", — заметил шестой.
"Даже замедленная съемка не помогает скрыть замешательство на лице Байдена", — заключил пользователь.
Накануне Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что компромиссы в вопросах территории и суверенитета исключены.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот визит, заявил, что Кремль с сожалением констатирует, что ни от американского президента, ни от Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы, а также призывов к миру.