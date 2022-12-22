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В Сети высмеяли заторможенного Байдена на встрече с Зеленским - РИА Новости, 22.12.2022
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В Сети высмеяли заторможенного Байдена на встрече с Зеленским
В Сети высмеяли заторможенного Байдена на встрече с Зеленским - РИА Новости, 22.12.2022
В Сети высмеяли заторможенного Байдена на встрече с Зеленским
Пользователей Twitter рассмешило видео, на котором президент Джо Байден вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским идет по Белому дому в режиме... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:00
2022-12-22T18:15
в мире
джо байден
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешило видео, на котором президент Джо Байден вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским идет по Белому дому в режиме замедленной видеосъемки.Американский лидер опубликовал в Twitter пост, в котором пообещал и дальше поддерживать киевский режим в конфликте с Россией. Эти слова он подкрепил отредактированным видео, на котором они с Зеленским идут по коридору."Мемы, которые появятся после этого, будут однозначно эпическими", — написал один из пользователей."Видео не в режиме замедленной съемки, просто это максимальная скорость Джо Байдена", — сыронизировал второй."А как называется этот фильм?" — поинтересовался еще один комментатор."Два клоуна, идущие в замедленном режиме, это впечатляющие зрелище", — считает читатель."Честно говоря, это замедленная съемка, как в фильмах Майкла Бэя, когда герой готовится к битве с плохими парнями. Я ждал, когда начнется кульминационный момент. Это невероятно смешно!" — признался пятый."Боже мой, сколько раз вы отрабатывали эту походку? Сразу видно, что это постановочное видео", — заметил шестой."Даже замедленная съемка не помогает скрыть замешательство на лице Байдена", — заключил пользователь.Накануне Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что компромиссы в вопросах территории и суверенитета исключены.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот визит, заявил, что Кремль с сожалением констатирует, что ни от американского президента, ни от Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы, а также призывов к миру.
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в мире, джо байден, владимир зеленский, россия, сша, twitter
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Россия, США, Twitter
17:00 22.12.2022 (обновлено: 18:15 22.12.2022)
 
В Сети высмеяли заторможенного Байдена на встрече с Зеленским

Пользователи Twitter высмеяли Байдена и Зеленского за неудачно смонтированное видео

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пользователей Twitter рассмешило видео, на котором президент Джо Байден вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским идет по Белому дому в режиме замедленной видеосъемки.
Американский лидер опубликовал в Twitter пост, в котором пообещал и дальше поддерживать киевский режим в конфликте с Россией. Эти слова он подкрепил отредактированным видео, на котором они с Зеленским идут по коридору.
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"Мемы, которые появятся после этого, будут однозначно эпическими", — написал один из пользователей.
"Видео не в режиме замедленной съемки, просто это максимальная скорость Джо Байдена", — сыронизировал второй.
"А как называется этот фильм?" — поинтересовался еще один комментатор.
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"Два клоуна, идущие в замедленном режиме, это впечатляющие зрелище", — считает читатель.
"Честно говоря, это замедленная съемка, как в фильмах Майкла Бэя, когда герой готовится к битве с плохими парнями. Я ждал, когда начнется кульминационный момент. Это невероятно смешно!" — признался пятый.
"Боже мой, сколько раз вы отрабатывали эту походку? Сразу видно, что это постановочное видео", — заметил шестой.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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"Даже замедленная съемка не помогает скрыть замешательство на лице Байдена", — заключил пользователь.
Накануне Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что компромиссы в вопросах территории и суверенитета исключены.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот визит, заявил, что Кремль с сожалением констатирует, что ни от американского президента, ни от Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям Москвы, а также призывов к миру.
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В миреДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссияСШАTwitter
 
 
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