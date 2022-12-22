Aurus планирует произвести 200 люксовых внедорожников Komendant в 2023 году
Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.
Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.
Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.
Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.
Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.
Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.
На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.
На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.
Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.
Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.
Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.
Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.
Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.
Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.
Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.
Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.
Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.
Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.
Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.
Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.
Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.
На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.
Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.
Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.
Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.
Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.
Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.