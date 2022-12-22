Рейтинг@Mail.ru
Aurus планирует произвести 200 люксовых внедорожников Komendant - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/aurus-1840562268.html
Aurus планирует произвести 200 люксовых внедорожников Komendant
Aurus планирует произвести 200 люксовых внедорожников Komendant - РИА Новости, 22.12.2022
Aurus планирует произвести 200 люксовых внедорожников Komendant
Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП "НАМИ", говорится в сообщении... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:09
2022-12-22T15:09
экономика
авто
республика татарстан (татарстан)
елабуга
россия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840061314_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_7e3759a787ea27f707a4790360b37729.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП "НАМИ", говорится в сообщении автопроизводителя. "Информируем о том, что 200 автомобилей Aurus Komendant планируются к производству в течение 2023 года. Это общее количество, которое включает автомобили, выпущенные на заводе AURUS в Республике Татарстан, а также на производственной площадке ФГУП "НАМИ", - отметили в компании. "Для сравнения, всемирно известный британский автопроизводитель, флагманский бренд в сегменте люкс, в 2021 году реализовал в РФ 256 машин (по данным отчета о регистрациях в ГИБДД). Данный объем учитывал совокупные продажи по всей обширной модельной линейке бренда. Таким образом, в 2023 году Aurus планирует произвести сравнимое количество автомобилей, притом только по одной модели - Aurus Komendant", - добавил автопроизводитель. В Aurus также уточнили, что в дальнейшем планируется увеличивать объемы производства автомобилей бренда. Серийное производство российского внедорожника класса "люкс" Aurus Komendant началось на заводе компании в Елабуге в конце ноября. Ранее в компании сообщали, что коммерческие продажи новинки начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена - 33,7 миллиона рублей. Уже доступен предзаказ.
https://ria.ru/20200310/1568373684.html
республика татарстан (татарстан)
елабуга
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840061314_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_30ee1eccccb0b00de09086b42e1dcec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, республика татарстан (татарстан), елабуга, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", гибдд мвд рф
Экономика, Авто, Республика Татарстан (Татарстан), Елабуга, Россия, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", ГИБДД МВД РФ
15:09 22.12.2022
 
Aurus планирует произвести 200 люксовых внедорожников Komendant

Aurus планирует произвести 200 люксовых внедорожников Komendant в 2023 году

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкФара внедорожника Aurus Komendant
Фара внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Фара внедорожника Aurus Komendant. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП "НАМИ", говорится в сообщении автопроизводителя.
"Информируем о том, что 200 автомобилей Aurus Komendant планируются к производству в течение 2023 года. Это общее количество, которое включает автомобили, выпущенные на заводе AURUS в Республике Татарстан, а также на производственной площадке ФГУП "НАМИ", - отметили в компании.
Автомобиль Aurus - РИА Новости, 1920, 10.03.2020
10 марта 2020, 12:27
Проект Aurus
"Для сравнения, всемирно известный британский автопроизводитель, флагманский бренд в сегменте люкс, в 2021 году реализовал в РФ 256 машин (по данным отчета о регистрациях в ГИБДД). Данный объем учитывал совокупные продажи по всей обширной модельной линейке бренда. Таким образом, в 2023 году Aurus планирует произвести сравнимое количество автомобилей, притом только по одной модели - Aurus Komendant", - добавил автопроизводитель.
В Aurus также уточнили, что в дальнейшем планируется увеличивать объемы производства автомобилей бренда.
Серийное производство российского внедорожника класса "люкс" Aurus Komendant началось на заводе компании в Елабуге в конце ноября. Ранее в компании сообщали, что коммерческие продажи новинки начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена - 33,7 миллиона рублей. Уже доступен предзаказ.
Роскошный Komendant: новый российский внедорожник Aurus
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения
1 из 10

Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
2 из 10

Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
3 из 10

Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
4 из 10

На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
5 из 10

Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
6 из 10

Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
7 из 10

Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
8 из 10

Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.

Генеральный директор ООО Аурус Моторс Николай Ходосевич на презентации внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
9 из 10

Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения в павильоне 53 на ВДНХ в Москве
10 из 10

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Люксовый внедорожник Aurus Komendant презентовали в музее Гаража особого назначения на ВДНХ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 10

Новая модель на 70 процентов состоит из отечественных комплектующих: кузов, двигатель и коробка передач сделаны в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

На старте продаж будут доступны девять цветовых вариантов экстерьера и семь — интерьера.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Планируется выпустить и бронированную версию автомобиля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

Стартовая цена новинки составляет 33,7 миллиона рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10

Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в первом квартале 2023 года.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Дилеры Aurus уже начали принимать предварительные заказы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10

Гендиректор компании Николай Ходосевич уверен, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В линейке на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
 
ЭкономикаАвтоРеспублика Татарстан (Татарстан)ЕлабугаРоссияНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала