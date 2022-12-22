https://ria.ru/20221222/aurus-1840562268.html

Aurus планирует произвести 200 люксовых внедорожников Komendant

Aurus планирует произвести 200 люксовых внедорожников Komendant - РИА Новости, 22.12.2022

Aurus планирует произвести 200 люксовых внедорожников Komendant

Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП "НАМИ", говорится в сообщении... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:09

2022-12-22T15:09

2022-12-22T15:09

экономика

авто

республика татарстан (татарстан)

елабуга

россия

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Aurus планирует в 2023 году произвести 200 люксовых внедорожников Komendant на заводе в Татарстане и мощностях ФГУП "НАМИ", говорится в сообщении автопроизводителя. "Информируем о том, что 200 автомобилей Aurus Komendant планируются к производству в течение 2023 года. Это общее количество, которое включает автомобили, выпущенные на заводе AURUS в Республике Татарстан, а также на производственной площадке ФГУП "НАМИ", - отметили в компании. "Для сравнения, всемирно известный британский автопроизводитель, флагманский бренд в сегменте люкс, в 2021 году реализовал в РФ 256 машин (по данным отчета о регистрациях в ГИБДД). Данный объем учитывал совокупные продажи по всей обширной модельной линейке бренда. Таким образом, в 2023 году Aurus планирует произвести сравнимое количество автомобилей, притом только по одной модели - Aurus Komendant", - добавил автопроизводитель. В Aurus также уточнили, что в дальнейшем планируется увеличивать объемы производства автомобилей бренда. Серийное производство российского внедорожника класса "люкс" Aurus Komendant началось на заводе компании в Елабуге в конце ноября. Ранее в компании сообщали, что коммерческие продажи новинки начнутся в первом квартале 2023 года, стартовая цена - 33,7 миллиона рублей. Уже доступен предзаказ.

https://ria.ru/20200310/1568373684.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, республика татарстан (татарстан), елабуга, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", гибдд мвд рф