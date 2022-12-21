https://ria.ru/20221221/zoloto-1840146159.html

Ювелир рассказал, какие драгоценности наиболее популярны в России

Ювелир рассказал, какие драгоценности наиболее популярны в России - РИА Новости, 21.12.2022

Ювелир рассказал, какие драгоценности наиболее популярны в России

Ювелирные украшения из белого золота больше любят в Москве и Санкт-Петербурге, при этом в регионах больше предпочитают красное, рассказал управляющий партнер... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T05:18

2022-12-21T05:18

2022-12-21T10:11

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санкт-петербург

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ювелирные украшения из белого золота больше любят в Москве и Санкт-Петербурге, при этом в регионах больше предпочитают красное, рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов в интервью РИА Новости. При этом, по его словам, по самому металлу в этом году лидирует серебро - более 75% рынка. А среди украшений первенство традиционно принадлежит кольцам и серьгам. "Всегда популярна вечная классика, так называемые "сольники". Это кольца с одним камнем – бриллиантом или фианитом в разном металле", - рассказал Соколов. Читайте полный текст интервью Артема Соколова >>

https://ria.ru/20221221/rynok-1840145083.html

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