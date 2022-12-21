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Ювелир рассказал, какие драгоценности наиболее популярны в России - РИА Новости, 21.12.2022
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Ювелир рассказал, какие драгоценности наиболее популярны в России
Ювелир рассказал, какие драгоценности наиболее популярны в России - РИА Новости, 21.12.2022
Ювелир рассказал, какие драгоценности наиболее популярны в России
Ювелирные украшения из белого золота больше любят в Москве и Санкт-Петербурге, при этом в регионах больше предпочитают красное, рассказал управляющий партнер... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T05:18
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москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ювелирные украшения из белого золота больше любят в Москве и Санкт-Петербурге, при этом в регионах больше предпочитают красное, рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов в интервью РИА Новости. При этом, по его словам, по самому металлу в этом году лидирует серебро - более 75% рынка. А среди украшений первенство традиционно принадлежит кольцам и серьгам. "Всегда популярна вечная классика, так называемые "сольники". Это кольца с одним камнем – бриллиантом или фианитом в разном металле", - рассказал Соколов. Читайте полный текст интервью Артема Соколова &gt;&gt;
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москва, санкт-петербург
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05:18 21.12.2022 (обновлено: 10:11 21.12.2022)
 
Ювелир рассказал, какие драгоценности наиболее популярны в России

Соколов: белое золото больше любят в Москве и Петербурге, в регионах предпочитают красное

© Fotolia / KzenonПродажа ювелирных изделий
Продажа ювелирных изделий - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Fotolia / Kzenon
Продажа ювелирных изделий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ювелирные украшения из белого золота больше любят в Москве и Санкт-Петербурге, при этом в регионах больше предпочитают красное, рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов в интервью РИА Новости.
"Среди золота в Москве и Санкт-Петербурге более популярно белое, в регионах – традиционное красное. Желтое золото востребовано мало, в основном в южных регионах. В целом возросла доля покупок в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей", - отметил он.
При этом, по его словам, по самому металлу в этом году лидирует серебро - более 75% рынка. А среди украшений первенство традиционно принадлежит кольцам и серьгам. "Всегда популярна вечная классика, так называемые "сольники". Это кольца с одним камнем – бриллиантом или фианитом в разном металле", - рассказал Соколов.
Читайте полный текст интервью Артема Соколова >>
Ювелирный магазин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
04:22
Российский ювелирный рынок за год "просел" на десять процентов
 
МоскваСанкт-Петербург
 
 
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