https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840389337.html
Читателей CNN шокировал внешний вид Зеленского на встрече с Байденом
Читателей CNN шокировал внешний вид Зеленского на встрече с Байденом - РИА Новости, 21.12.2022
Читателей CNN шокировал внешний вид Зеленского на встрече с Байденом
Читатели CNN раскритиковали в Twitter внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:54
2022-12-21T22:54
2022-12-21T23:48
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели CNN раскритиковали в Twitter внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом.На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма. Пользователи расценили это как знак неуважения."Он что не может позволить себе купить хотя бы нормальную толстовку для встречи с президентом США на американской земле? Это вопиющие неуважение!" — возмутился комментатор."Спасибо за официальный костюм. Неужели мы мало даем денег, что он не может себе позволить купить одежду?" — задался вопросом второй."Ему дали 113 миллионов долларов, а он не может купить себе костюм?" — поинтересовался еще один читатель."Единственный мировой лидер, у которого нет даже галстука", — добавил другой."Кто-нибудь наденьте пиджак на этого бездельника", — потребовали в комментариях."В Вашингтоне нет необходимости в камуфляже", — сыронизировал еще один читатель.Зеленский прилетел на американском самолете из Польши и остановился в Блэр-хаус —доме для гостей американских президентов через дорогу от Белого дома. После саммита и пресс-конференции президента Украины ждут в конгрессе, где он должен выступить с 20-минутной речью.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840365142.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, вашингтон (штат), twitter
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина, Вашингтон (штат), Twitter
22:54 21.12.2022 (обновлено: 23:48 21.12.2022)
Читателей CNN шокировал внешний вид Зеленского на встрече с Байденом
Читатели CNN раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с Байденом в Белом доме
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Читатели CNN раскритиковали в Twitter
внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом.
На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма. Пользователи расценили это как знак неуважения.
"Он что не может позволить себе купить хотя бы нормальную толстовку для встречи с президентом США
на американской земле? Это вопиющие неуважение!" — возмутился комментатор.
"Спасибо за официальный костюм. Неужели мы мало даем денег, что он не может себе позволить купить одежду?" — задался вопросом второй.
"Ему дали 113 миллионов долларов, а он не может купить себе костюм?" — поинтересовался еще один читатель.
"Единственный мировой лидер, у которого нет даже галстука", — добавил другой.
"Кто-нибудь наденьте пиджак на этого бездельника", — потребовали в комментариях.
"В его гардеробе есть хоть один костюм?" — спросил пользователь.
"В Вашингтоне нет необходимости в камуфляже", — сыронизировал еще один читатель.
Зеленский прилетел на американском самолете из Польши
и остановился в Блэр-хаус —доме для гостей американских президентов через дорогу от Белого дома. После саммита и пресс-конференции президента Украины ждут в конгрессе, где он должен выступить с 20-минутной речью.