https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840389337.html

Читателей CNN шокировал внешний вид Зеленского на встрече с Байденом

Читателей CNN шокировал внешний вид Зеленского на встрече с Байденом - РИА Новости, 21.12.2022

Читателей CNN шокировал внешний вид Зеленского на встрече с Байденом

Читатели CNN раскритиковали в Twitter внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T22:54

2022-12-21T22:54

2022-12-21T23:48

в мире

владимир зеленский

джо байден

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украина

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twitter

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Читатели CNN раскритиковали в Twitter внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом.На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма. Пользователи расценили это как знак неуважения."Он что не может позволить себе купить хотя бы нормальную толстовку для встречи с президентом США на американской земле? Это вопиющие неуважение!" — возмутился комментатор."Спасибо за официальный костюм. Неужели мы мало даем денег, что он не может себе позволить купить одежду?" — задался вопросом второй."Ему дали 113 миллионов долларов, а он не может купить себе костюм?" — поинтересовался еще один читатель."Единственный мировой лидер, у которого нет даже галстука", — добавил другой."Кто-нибудь наденьте пиджак на этого бездельника", — потребовали в комментариях."В Вашингтоне нет необходимости в камуфляже", — сыронизировал еще один читатель.Зеленский прилетел на американском самолете из Польши и остановился в Блэр-хаус —доме для гостей американских президентов через дорогу от Белого дома. После саммита и пресс-конференции президента Украины ждут в конгрессе, где он должен выступить с 20-минутной речью.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840365142.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840371443.html

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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, вашингтон (штат), twitter