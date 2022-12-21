https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html

Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США

Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США - РИА Новости, 21.12.2022

Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом намерение "теневого президента" Владимира Зеленского выступить... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:39

2022-12-21T08:39

2022-12-21T08:50

в мире

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джо байден

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конгресс сша

украина

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом намерение "теневого президента" Владимира Зеленского выступить в американском конгрессе. Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин ранее подвергла критике продвигаемую администрацией президента Джо Байдена политику помощи Киеву, задавшись вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какую должность в американском правительстве занимает Владимир Зеленский. Она также заявляла, что власти США не думают о растущем внешнем долге, помогая Украине. Ранее источник в конгрессе США подтвердил РИА Новости, что Зеленский в среду выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, в ходе которой намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи Киеву от Вашингтона. Ряд американских СМИ ранее сообщили, что Зеленский в среду посетит Вашингтон и выступит в конгрессе. Телеканал CNN при этом со ссылкой на два источника утверждал, что в рамках этого визита прорабатывается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Американская администрация пока официально это не комментировала.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840148376.html

https://ria.ru/20221210/zelenskiy-1837703831.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, марджори тейлор грин, конгресс сша, украина