08:39 21.12.2022 (обновлено: 08:50 21.12.2022)
Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США
Конгрессвумен Грин назвала намерение Зеленского выступить в конгрессе США абсурдом
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом намерение "теневого президента" Владимира Зеленского выступить в американском конгрессе.
"Конечно же, теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата - Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место", - написала Грин в Twitter.
Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин ранее подвергла критике продвигаемую администрацией президента Джо Байдена политику помощи Киеву, задавшись вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какую должность в американском правительстве занимает Владимир Зеленский. Она также заявляла, что власти США не думают о растущем внешнем долге, помогая Украине.
Ранее источник в конгрессе США подтвердил РИА Новости, что Зеленский в среду выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, в ходе которой намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи Киеву от Вашингтона.
Ряд американских СМИ ранее сообщили, что Зеленский в среду посетит Вашингтон и выступит в конгрессе. Телеканал CNN при этом со ссылкой на два источника утверждал, что в рамках этого визита прорабатывается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Американская администрация пока официально это не комментировала.
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