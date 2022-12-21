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Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США - РИА Новости, 21.12.2022
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Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США
Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США - РИА Новости, 21.12.2022
Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом намерение "теневого президента" Владимира Зеленского выступить... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:39
2022-12-21T08:50
в мире
сша
джо байден
владимир зеленский
марджори тейлор грин
конгресс сша
украина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом намерение "теневого президента" Владимира Зеленского выступить в американском конгрессе. Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин ранее подвергла критике продвигаемую администрацией президента Джо Байдена политику помощи Киеву, задавшись вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какую должность в американском правительстве занимает Владимир Зеленский. Она также заявляла, что власти США не думают о растущем внешнем долге, помогая Украине. Ранее источник в конгрессе США подтвердил РИА Новости, что Зеленский в среду выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, в ходе которой намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи Киеву от Вашингтона. Ряд американских СМИ ранее сообщили, что Зеленский в среду посетит Вашингтон и выступит в конгрессе. Телеканал CNN при этом со ссылкой на два источника утверждал, что в рамках этого визита прорабатывается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Американская администрация пока официально это не комментировала.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840148376.html
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, марджори тейлор грин, конгресс сша, украина
В мире, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, Украина
08:39 21.12.2022 (обновлено: 08:50 21.12.2022)
 
Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США

Конгрессвумен Грин назвала намерение Зеленского выступить в конгрессе США абсурдом

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом намерение "теневого президента" Владимира Зеленского выступить в американском конгрессе.
"Конечно же, теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата - Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место", - написала Грин в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
06:58
"Попрошайка забирает деньги": американцы высмеяли визит Зеленского в США
Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин ранее подвергла критике продвигаемую администрацией президента Джо Байдена политику помощи Киеву, задавшись вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какую должность в американском правительстве занимает Владимир Зеленский. Она также заявляла, что власти США не думают о растущем внешнем долге, помогая Украине.
Ранее источник в конгрессе США подтвердил РИА Новости, что Зеленский в среду выступит на совместной сессии обеих палат конгресса США, в ходе которой намерен затронуть вопрос выделения новой финансовой помощи Киеву от Вашингтона.
Ряд американских СМИ ранее сообщили, что Зеленский в среду посетит Вашингтон и выступит в конгрессе. Телеканал CNN при этом со ссылкой на два источника утверждал, что в рамках этого визита прорабатывается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Американская администрация пока официально это не комментировала.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 11:41
На Западе назвали Украину "бездонной дырой"
 
В миреСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийМарджори Тейлор ГринКонгресс СШАУкраина
 
 
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