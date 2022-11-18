https://ria.ru/20221118/kritika-1832362454.html

Конгрессвумен назвала Украину 51-м штатом США

Конгрессвумен назвала Украину 51-м штатом США - РИА Новости, 18.11.2022

Конгрессвумен назвала Украину 51-м штатом США

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в четверг подвергла критике продвигаемую администрацией президента Джо Байдена... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T01:31

2022-11-18T01:31

2022-11-18T01:36

в мире

джо байден

марджори тейлор грин

владимир зеленский

украина

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конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в четверг подвергла критике продвигаемую администрацией президента Джо Байдена политику помощи Киеву, задавшись вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какую должность в американском правительстве занимает Владимир Зеленский.Конгрессвумен наряду со своими однопартийцами ранее днем внесла на рассмотрение в конгресс проект резолюции о проведении аудита выделяемых Украине средств. Законодатели также требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.Республиканцы, согласно подсчетам, по итогам состоявшихся на минувшей неделе промежуточных выборов получают большинство в палате представителей. Демократы отстают, однако уже взяли под контроль сенат. Члены Республиканской партии неоднократно подвергали жесткой критике продвигаемую Байденом политику оказания масштабной помощи Киеву, грозясь в случе победы на выборах ужесточить над ней контроль.Весной текущего года конгресс выделил администрации порядка 40 миллиардов долларов на предоставление различных видов помощи Киеву, что включает военную и экономическую. В октябре Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства до середины декабря текущего года, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине.

https://ria.ru/20221109/kongress-1830190318.html

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