https://ria.ru/20221118/kritika-1832362454.html
Конгрессвумен назвала Украину 51-м штатом США
Конгрессвумен назвала Украину 51-м штатом США - РИА Новости, 18.11.2022
Конгрессвумен назвала Украину 51-м штатом США
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в четверг подвергла критике продвигаемую администрацией президента Джо Байдена... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T01:31
2022-11-18T01:31
2022-11-18T01:36
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в четверг подвергла критике продвигаемую администрацией президента Джо Байдена политику помощи Киеву, задавшись вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какую должность в американском правительстве занимает Владимир Зеленский.Конгрессвумен наряду со своими однопартийцами ранее днем внесла на рассмотрение в конгресс проект резолюции о проведении аудита выделяемых Украине средств. Законодатели также требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.Республиканцы, согласно подсчетам, по итогам состоявшихся на минувшей неделе промежуточных выборов получают большинство в палате представителей. Демократы отстают, однако уже взяли под контроль сенат. Члены Республиканской партии неоднократно подвергали жесткой критике продвигаемую Байденом политику оказания масштабной помощи Киеву, грозясь в случе победы на выборах ужесточить над ней контроль.Весной текущего года конгресс выделил администрации порядка 40 миллиардов долларов на предоставление различных видов помощи Киеву, что включает военную и экономическую. В октябре Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства до середины декабря текущего года, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине.
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в мире, джо байден, марджори тейлор грин, владимир зеленский, украина, сша, киев, конгресс сша
В мире, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Владимир Зеленский, Украина, США, Киев, Конгресс США
01:31 18.11.2022 (обновлено: 01:36 18.11.2022)
Конгрессвумен назвала Украину 51-м штатом США
Конгрессвумен Грин назвала Украину 51-м штатом США, раскритиковав политику помощи Киеву
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в четверг подвергла критике продвигаемую администрацией президента Джо Байдена политику помощи Киеву, задавшись вопросом, не является ли Украина 51-м штатом США, и если да, то какую должность в американском правительстве занимает Владимир Зеленский.
"Между прочим мы финансируем в том числе и их бюджет. Вы знали об этом? Мы финансируем бюджет Украины – 11,8 миллиарда долларов направляется в виде бюджетной поддержки. Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает (Владимир) Зеленский в нашем правительстве? Это возмутительно, и американский народ заслуживает ответов", - сказала Грин в ходе пресс-конференции, которая велась на канале C-SPAN.
Конгрессвумен наряду со своими однопартийцами ранее днем внесла на рассмотрение в конгресс проект резолюции о проведении аудита выделяемых Украине средств. Законодатели также требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.
Республиканцы, согласно подсчетам, по итогам состоявшихся на минувшей неделе промежуточных выборов получают большинство в палате представителей. Демократы отстают, однако уже взяли под контроль сенат. Члены Республиканской партии неоднократно подвергали жесткой критике продвигаемую Байденом политику оказания масштабной помощи Киеву, грозясь в случе победы на выборах ужесточить над ней контроль.
Весной текущего года конгресс выделил администрации порядка 40 миллиардов долларов на предоставление различных видов помощи Киеву, что включает военную и экономическую. В октябре Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства до середины декабря текущего года, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине.