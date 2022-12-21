https://ria.ru/20221221/zarplaty-1840238099.html
Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей
Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей - РИА Новости, 21.12.2022
Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей
Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей, это самый высокий уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов, заявил мэр РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:10
2022-12-21T14:10
2022-12-21T14:57
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сергей собянин
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социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей, это самый высокий уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Главная наша задача, чтобы педагоги Москвы получали достойную заработную плату, и за последние годы она выросла в разы. Сегодня она составляет больше 125 тысяч рублей – это самый большой уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами московской городской думы. Также мэр отметил, что введены федеральные и городские доплаты за классное руководство и за активное пользование Московской электронной школой. "Наша задача, несмотря на бюджетные сложности, обеспечить достойный уровень зарплаты московских педагогов, потому что от этого напрямую зависит качество обучения московских детишек и их будущее", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840236495.html
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общество, сергей собянин, москва, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Собянин, Москва, Социальный навигатор, СН_Образование
14:10 21.12.2022 (обновлено: 14:57 21.12.2022)
Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей
Собянин: зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей, это самый высокий уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Главная наша задача, чтобы педагоги Москвы получали достойную заработную плату, и за последние годы она выросла в разы. Сегодня она составляет больше 125 тысяч рублей – это самый большой уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами московской городской думы.
Также мэр отметил, что введены федеральные и городские доплаты за классное руководство и за активное пользование Московской электронной школой.
"Наша задача, несмотря на бюджетные сложности, обеспечить достойный уровень зарплаты московских педагогов, потому что от этого напрямую зависит качество обучения московских детишек и их будущее", - добавил Собянин.