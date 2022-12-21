Рейтинг@Mail.ru
Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/zarplaty-1840238099.html
Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей
Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей - РИА Новости, 21.12.2022
Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей
Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей, это самый высокий уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов, заявил мэр РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:10
2022-12-21T14:57
общество
сергей собянин
москва
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592593730_0:202:3071:1929_1920x0_80_0_0_4bae0465062e1f5331ed3e19d5020b14.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей, это самый высокий уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Главная наша задача, чтобы педагоги Москвы получали достойную заработную плату, и за последние годы она выросла в разы. Сегодня она составляет больше 125 тысяч рублей – это самый большой уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами московской городской думы. Также мэр отметил, что введены федеральные и городские доплаты за классное руководство и за активное пользование Московской электронной школой. "Наша задача, несмотря на бюджетные сложности, обеспечить достойный уровень зарплаты московских педагогов, потому что от этого напрямую зависит качество обучения московских детишек и их будущее", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840236495.html
https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592593730_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_53479f5745d6fe99674da5af325e1080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей собянин, москва, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Собянин, Москва, Социальный навигатор, СН_Образование
14:10 21.12.2022 (обновлено: 14:57 21.12.2022)
 
Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей

Собянин: зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкШкольный класс
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Школьный класс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей, это самый высокий уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Главная наша задача, чтобы педагоги Москвы получали достойную заработную плату, и за последние годы она выросла в разы. Сегодня она составляет больше 125 тысяч рублей – это самый большой уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами московской городской думы.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 14:03
Собянин рассказал, как изменилась российская экономика за десять лет
Также мэр отметил, что введены федеральные и городские доплаты за классное руководство и за активное пользование Московской электронной школой.
"Наша задача, несмотря на бюджетные сложности, обеспечить достойный уровень зарплаты московских педагогов, потому что от этого напрямую зависит качество обучения московских детишек и их будущее", - добавил Собянин.
Модернизированная 100-рублевая банкнота - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 12:26
Итоги года в российской экономике: апокалипсис не сегодня
 
ОбществоСергей СобянинМоскваСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала