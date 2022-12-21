https://ria.ru/20221221/zarplaty-1840238099.html

Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей

Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей - РИА Новости, 21.12.2022

Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей

Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей, это самый высокий уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов, заявил мэр РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:10

2022-12-21T14:10

2022-12-21T14:57

общество

сергей собянин

москва

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592593730_0:202:3071:1929_1920x0_80_0_0_4bae0465062e1f5331ed3e19d5020b14.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Зарплата учителей в Москве составляет больше 125 тысяч рублей, это самый высокий уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Главная наша задача, чтобы педагоги Москвы получали достойную заработную плату, и за последние годы она выросла в разы. Сегодня она составляет больше 125 тысяч рублей – это самый большой уровень зарплаты среди подавляющего большинства российских регионов", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами московской городской думы. Также мэр отметил, что введены федеральные и городские доплаты за классное руководство и за активное пользование Московской электронной школой. "Наша задача, несмотря на бюджетные сложности, обеспечить достойный уровень зарплаты московских педагогов, потому что от этого напрямую зависит качество обучения московских детишек и их будущее", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840236495.html

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей собянин, москва, социальный навигатор, сн_образование