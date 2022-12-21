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ГД приняла закон о совершенствовании института единого налогового счета - РИА Новости, 21.12.2022
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ГД приняла закон о совершенствовании института единого налогового счета
ГД приняла закон о совершенствовании института единого налогового счета - РИА Новости, 21.12.2022
ГД приняла закон о совершенствовании института единого налогового счета
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС). РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:34
2022-12-21T14:34
экономика
госдума рф
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС). Документ направлен на совершенствование налогового законодательства с учетом первых результатов пилотного проекта по апробации нового механизма уплаты налогов с использованием единого налогового платежа и их учета налоговыми органами. Эксперимент проводится с 1 июля 2022 года на добровольной основе. Законом уточняются отдельные нормы Налогового кодекса, регулирующие вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, порядка формирования "входящего" сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года. При этом уточняется порядок расчета пеней в случае доначисления налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению налогового органа и в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки. Также предусматривается возврат денежных средств на обычный банковский счет в размере положительного сальдо ЕНС налогоплательщика в случае его смерти. В ходе второго чтения депутаты поддержали ряд дополнительных поправок, которыми уточняются правила взыскания пеней, применения налоговых вычетов по НДС, акцизам, НДФЛ, зачета излишне уплаченных сумм страховых взносов, а также особенности исполнения обязанностей налоговыми агентами и сроки представления уполномоченными банками в налоговый орган информации о суммах и видах выплаченных доходов, вычетах. Госдума в конце июня приняла закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего уплачивать все налоги одним платежом. Это создаст более комфортные условия уплаты налогов, сократит время оформления расчетных документов и исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов. В настоящее время плательщик заполняет большое количество платежных поручений. Вместо этого закон внедряет ЕНС, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица.
https://ria.ru/20221221/nakazanie-1840179051.html
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экономика, госдума рф, россия
Экономика, Госдума РФ, Россия
14:34 21.12.2022
 
ГД приняла закон о совершенствовании института единого налогового счета

Госдума приняла закон о совершенствовании института единого налогового счета

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС).
Документ направлен на совершенствование налогового законодательства с учетом первых результатов пилотного проекта по апробации нового механизма уплаты налогов с использованием единого налогового платежа и их учета налоговыми органами. Эксперимент проводится с 1 июля 2022 года на добровольной основе.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии
Законом уточняются отдельные нормы Налогового кодекса, регулирующие вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, порядка формирования "входящего" сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года.
При этом уточняется порядок расчета пеней в случае доначисления налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению налогового органа и в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки. Также предусматривается возврат денежных средств на обычный банковский счет в размере положительного сальдо ЕНС налогоплательщика в случае его смерти.
В ходе второго чтения депутаты поддержали ряд дополнительных поправок, которыми уточняются правила взыскания пеней, применения налоговых вычетов по НДС, акцизам, НДФЛ, зачета излишне уплаченных сумм страховых взносов, а также особенности исполнения обязанностей налоговыми агентами и сроки представления уполномоченными банками в налоговый орган информации о суммах и видах выплаченных доходов, вычетах.
Госдума в конце июня приняла закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего уплачивать все налоги одним платежом. Это создаст более комфортные условия уплаты налогов, сократит время оформления расчетных документов и исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.
В настоящее время плательщик заполняет большое количество платежных поручений. Вместо этого закон внедряет ЕНС, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица.
Мужчина в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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