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Закон об ограничении удаленной работы не ущемляет права, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2022
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Закон об ограничении удаленной работы не ущемляет права, заявила Матвиенко
Закон об ограничении удаленной работы не ущемляет права, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2022
Закон об ограничении удаленной работы не ущемляет права, заявила Матвиенко
Закон об ограничении удаленной работы для ряда категорий работников не влечет никакого ущемления прав, заявила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:00
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общество
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Закон об ограничении удаленной работы для ряда категорий работников не влечет никакого ущемления прав, заявила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко."И в обществе, и в социальных сетях, конечно, избыток информации, что вот сейчас таким образом власть хочет наказать тех, кто уехал, покинул Россию в такой сложный ответственный период. Идея такого закона не про это - это точно. Речь не идет ни о какой дискриминации, ни о каких нарушениях прав и свобод человека ", - сказала она на пресс-конференции.Она объяснила, что речь идет о том чтобы "дать право правительству определить перечень тех профессий, (представителям - ред.) которых по трудовому законодательству не будет позволено заключать трудовые договора на работу по удаленке для налоговых нерезидентов, проживающих за границей более шести месяцев".Матвиенко уточнила, что смысл в том, чтобы "обеспечить коммерческую и информационную безопасность" и заявила, что поддерживает идею, но к ее реализации призвала относится аккуратно.Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект о запрете для работников ряда отраслей работать удаленно из-за границы будет направлен в кабмин для отзыва в ближайшие дни. Замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев сообщал, что, согласно законопроекту, налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, которые определит кабмин.
https://ria.ru/20221220/komandirovka-1839299880.html
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общество, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф
Общество, Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ
12:00 21.12.2022 (обновлено: 12:14 21.12.2022)
 
Закон об ограничении удаленной работы не ущемляет права, заявила Матвиенко

Матвиенко: закон об ограничении удаленной работы для ряда работников не ущемляет права

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Закон об ограничении удаленной работы для ряда категорий работников не влечет никакого ущемления прав, заявила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.
"И в обществе, и в социальных сетях, конечно, избыток информации, что вот сейчас таким образом власть хочет наказать тех, кто уехал, покинул Россию в такой сложный ответственный период. Идея такого закона не про это - это точно. Речь не идет ни о какой дискриминации, ни о каких нарушениях прав и свобод человека ", - сказала она на пресс-конференции.
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Она объяснила, что речь идет о том чтобы "дать право правительству определить перечень тех профессий, (представителям - ред.) которых по трудовому законодательству не будет позволено заключать трудовые договора на работу по удаленке для налоговых нерезидентов, проживающих за границей более шести месяцев".
Матвиенко уточнила, что смысл в том, чтобы "обеспечить коммерческую и информационную безопасность" и заявила, что поддерживает идею, но к ее реализации призвала относится аккуратно.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект о запрете для работников ряда отраслей работать удаленно из-за границы будет направлен в кабмин для отзыва в ближайшие дни. Замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев сообщал, что, согласно законопроекту, налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, которые определит кабмин.
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