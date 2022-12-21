https://ria.ru/20221221/yaponiya-1840102533.html

"Взяли Курилы на прицел". Что Япония попросила у США

"Взяли Курилы на прицел". Что Япония попросила у США - РИА Новости, 21.12.2022

"Взяли Курилы на прицел". Что Япония попросила у США

В Токио одобрили новую Стратегию национальной безопасности и фактически поставили точку в демилитаризованном статусе государства. О том, что это сулит соседям... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:03

фумио кисида

япония

россия

нато

f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150144/75/1501447537_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1ad4a0334a657c07cef7605b5d571b3a.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В Токио одобрили новую Стратегию национальной безопасности и фактически поставили точку в демилитаризованном статусе государства. О том, что это сулит соседям Страны восходящего солнца, — в материале РИА Новости.Ключевые решенияВоенная политика Японии определяется тремя документами: стратегией нацбезопасности, нацобороны и планом обеспечения обороноспособности.В 2013-м при Синдзо Абэ приняли первую за 80 лет оборонную доктрину. До этого власти не пытались изменить демилитаризованный статус, закрепленный после поражения во Второй мировой.Именно Абэ начал работать над тем, чтобы превратить "силы самообороны" в полноценную армию. Правительство Фумио Кисиды выводит это на новый уровень.Цена ответаПринято положение о контрударе: армии предоставили право поражать базы противника. В документе отмечается, что Токио будет действовать, если удар по Японии уже нанесен или неизбежен и никаких других средств предотвратить его нет. Кроме того, использование силы ограничивается необходимым минимумом.На военные расходы выделяется два процента ВВП — как в НАТО (хотя Япония там не состоит). Получится третий показатель в мире после США и КНР.В этом году оборонный бюджет Японии — 5,37 триллиона иен (39 миллиардов долларов). В 2023-м — 5,595 триллиона. Двухпроцентного уровня планируют достичь к 2027-му: 8,9 триллиона иен (64,8 миллиарда долларов).Всего за 2023-2027 годы на армию потратят 315 миллиардов долларов.Самих японцев это не особо радует. По опросу Kyodo News, рейтинг действующего премьера — 33,1 процента. При этом 65 процентов высказались против анонсированного Кисидой повышения налогов, которое и станет источником финансирования оборонки. Причем не только своей, но и американской.Чем защищатьсяОдна из приоритетных статей расходов — ракетное вооружение. Токио намерен модифицировать крылатые ракеты "Тип 12" собственного производства и закупить американские Tomahawk дальностью до 1600 километров.Помимо этого, в дополнение к системе противоракетной обороны Aegis у США приобретут Patriot PAC-3.Приобретут и истребители F-35. А эсминцы-вертолетоносцы "Идзумо" и "Кага" переоборудуют под самолеты.Особое внимание уделят кибербезопасности: персонал увеличат до 20 тысяч человек.Друзья и недругиКраеугольный камень новой военной стратегии — "доктрина расширенного сдерживания". Япония полагается на главного союзника — США.Вашингтон активно сотрудничает с Токио: сейчас на островах находятся около 54 тысяч американских военных, в то время как в японских силах самообороны — порядка 250 тысяч. Япония остается единственным иностранным государством, где базируется авианосная группа США — Пятая, флагман которой — USS Ronald Reagan.Еще в качестве союзников названы Южная Корея, Индия и Австралия. Главным вызовом обозначили Китай — в свете возможного военного решения вопроса Тайваня."Основной итог в том, что Токио будет играть гораздо большую роль в сдерживании Пекина и, как следствие, тратить на это больше ресурсов", — отмечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.Другая угроза — Северная Корея. В уходящем году Пхеньян провел более 60 испытательных пусков, включая три межконтинентальных.Россию в Токио, как водится, обвинили в "агрессии в отношении Украины", "нарушении международного права" и "попытке бросить вызов мировому порядку". Но угрозой конкретно Японии Москву там не считают.При этом Токио не отказывается от претензий на Южные Курилы — это "неотчуждаемая территория Японии". Острова хотят вернуть посредством мирного договора, который никак не удается заключить.Дипломатический процесс затруднили антироссийские санкции, добавляет Кашин. Поэтому в Токио все больше "играют мускулами", запустив ремилитаризацию и делая свою армию одной из ведущих в мире.

https://ria.ru/20221118/ssha-1832265955.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

фумио кисида, япония, россия, нато, f-35