08:00 21.12.2022 (обновлено: 08:03 21.12.2022)
"Взяли Курилы на прицел". Что Япония попросила у США
© AP Photo / Eugene HoshikoВоеннослужащий Сил самообороны Японии во время учений ПВО. 29 августа 2017
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Военнослужащий Сил самообороны Японии во время учений ПВО. 29 августа 2017. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В Токио одобрили новую Стратегию национальной безопасности и фактически поставили точку в демилитаризованном статусе государства. О том, что это сулит соседям Страны восходящего солнца, — в материале РИА Новости.
Ключевые решения
Военная политика Японии определяется тремя документами: стратегией нацбезопасности, нацобороны и планом обеспечения обороноспособности.
В 2013-м при Синдзо Абэ приняли первую за 80 лет оборонную доктрину. До этого власти не пытались изменить демилитаризованный статус, закрепленный после поражения во Второй мировой.
Именно Абэ начал работать над тем, чтобы превратить "силы самообороны" в полноценную армию. Правительство Фумио Кисиды выводит это на новый уровень.
© AP Photo / Eugene HoshikoТанк "Тип 90" Сухопутных Сил самообороны Японии во время учений на острове Хоккайдо, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Танк "Тип 90" Сухопутных Сил самообороны Японии во время учений на острове Хоккайдо, Япония
Цена ответа
Принято положение о контрударе: армии предоставили право поражать базы противника. В документе отмечается, что Токио будет действовать, если удар по Японии уже нанесен или неизбежен и никаких других средств предотвратить его нет. Кроме того, использование силы ограничивается необходимым минимумом.
На военные расходы выделяется два процента ВВП — как в НАТО (хотя Япония там не состоит). Получится третий показатель в мире после США и КНР.
В этом году оборонный бюджет Японии — 5,37 триллиона иен (39 миллиардов долларов). В 2023-м — 5,595 триллиона. Двухпроцентного уровня планируют достичь к 2027-му: 8,9 триллиона иен (64,8 миллиарда долларов).
Всего за 2023-2027 годы на армию потратят 315 миллиардов долларов.
Самих японцев это не особо радует. По опросу Kyodo News, рейтинг действующего премьера — 33,1 процента. При этом 65 процентов высказались против анонсированного Кисидой повышения налогов, которое и станет источником финансирования оборонки. Причем не только своей, но и американской.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Sadie ColbertИстребитель Mitsubishi F-2 Воздушных Сил самообороны Японии
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Sadie Colbert
Истребитель Mitsubishi F-2 Воздушных Сил самообороны Японии
Чем защищаться
Одна из приоритетных статей расходов — ракетное вооружение. Токио намерен модифицировать крылатые ракеты "Тип 12" собственного производства и закупить американские Tomahawk дальностью до 1600 километров.
Помимо этого, в дополнение к системе противоракетной обороны Aegis у США приобретут Patriot PAC-3.
Приобретут и истребители F-35. А эсминцы-вертолетоносцы "Идзумо" и "Кага" переоборудуют под самолеты.
Особое внимание уделят кибербезопасности: персонал увеличат до 20 тысяч человек.
© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
Друзья и недруги
Краеугольный камень новой военной стратегии — "доктрина расширенного сдерживания". Япония полагается на главного союзника — США.
Вашингтон активно сотрудничает с Токио: сейчас на островах находятся около 54 тысяч американских военных, в то время как в японских силах самообороны — порядка 250 тысяч. Япония остается единственным иностранным государством, где базируется авианосная группа США — Пятая, флагман которой — USS Ronald Reagan.
Еще в качестве союзников названы Южная Корея, Индия и Австралия. Главным вызовом обозначили Китай — в свете возможного военного решения вопроса Тайваня.
Эскадренный миноносец-вертолетоносец "Идзумо"
"Основной итог в том, что Токио будет играть гораздо большую роль в сдерживании Пекина и, как следствие, тратить на это больше ресурсов", — отмечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Другая угроза — Северная Корея. В уходящем году Пхеньян провел более 60 испытательных пусков, включая три межконтинентальных.
Россию в Токио, как водится, обвинили в "агрессии в отношении Украины", "нарушении международного права" и "попытке бросить вызов мировому порядку". Но угрозой конкретно Японии Москву там не считают.
При этом Токио не отказывается от претензий на Южные Курилы — это "неотчуждаемая территория Японии". Острова хотят вернуть посредством мирного договора, который никак не удается заключить.
Дипломатический процесс затруднили антироссийские санкции, добавляет Кашин. Поэтому в Токио все больше "играют мускулами", запустив ремилитаризацию и делая свою армию одной из ведущих в мире.