https://ria.ru/20221221/vzryvy-1840239434.html
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях - РИА Новости, 21.12.2022
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях
В Днепропетровской и Николаевской областях Украины слышны взрывы, написало издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:16
2022-12-21T14:16
2022-12-21T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
верховная рада украины
николаевская область
денис шмыгаль
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Днепропетровской и Николаевской областях Украины слышны взрывы, написало издание "Страна.ua".Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил в соцсетях информацию о звуках разрывов в Кривом Роге.В первой половине дня на всей украинской территории объявили воздушную тревогу.Российская армия с начала октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине не осталось практически ни одного энергетического объекта, который не подвергся атаке. Повреждены все ТЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Президент Владимир Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221216/infrastruktura-1839174191.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кривой рог
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, верховная рада украины, николаевская область, денис шмыгаль, владимир путин, алексей гончаренко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Верховная Рада Украины, Николаевская область, Денис Шмыгаль, Владимир Путин, Алексей Гончаренко
14:16 21.12.2022 (обновлено: 16:13 21.12.2022)
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях
"Страна.ua" сообщила о взрыве в Кривом Роге и об обстреле Очакова на Украине