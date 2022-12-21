https://ria.ru/20221221/vzryvy-1840239434.html

СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях

СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях - РИА Новости, 21.12.2022

СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях

В Днепропетровской и Николаевской областях Украины слышны взрывы, написало издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:16

2022-12-21T14:16

2022-12-21T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

украина

днепропетровская область

верховная рада украины

николаевская область

денис шмыгаль

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Днепропетровской и Николаевской областях Украины слышны взрывы, написало издание "Страна.ua".Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил в соцсетях информацию о звуках разрывов в Кривом Роге.В первой половине дня на всей украинской территории объявили воздушную тревогу.Российская армия с начала октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине не осталось практически ни одного энергетического объекта, который не подвергся атаке. Повреждены все ТЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Президент Владимир Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221216/infrastruktura-1839174191.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

украина

днепропетровская область

николаевская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, верховная рада украины, николаевская область, денис шмыгаль, владимир путин, алексей гончаренко