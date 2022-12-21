https://ria.ru/20221221/vystavka-1840363220.html

Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России

Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России - РИА Новости, 21.12.2022

Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России

Президент России Владимир Путин после расширенного заседания коллегии Минобороны РФ осмотрел выставку новейших вооружений и техники в Национальном центре... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:50

2022-12-21T18:50

2022-12-21T19:34

безопасность

технологии

владимир путин

сергей шойгу

валерий герасимов

россия

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после расширенного заседания коллегии Минобороны РФ осмотрел выставку новейших вооружений и техники в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России. Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов продемонстрировали президенту новейшие разработки в интересах военного ведомства. Путин ознакомился с наземными средствами обнаружения беспилотников, барражирующими боеприпасами "Изделие 51" и "Изделие 52" (ранее известные как "Ланцет"), другими беспилотными комплексами, средствами связи, управления, элементами экипировки, стрелковым оружием, бронеавтомобилями и техникой на их базе. Кроме того, президенту продемонстрировали разработки в области военной хирургии, протезирования и полевой медицины, в частности, комплектацию новых индивидуальных аптечек и ранцев санинструкторов.

https://ria.ru/20221221/sarmat-1840263347.html

https://ria.ru/20221221/armiya-1840328612.html

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безопасность, технологии, владимир путин, сергей шойгу, валерий герасимов, россия, национальный центр управления обороной рф