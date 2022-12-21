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Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России
Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России - РИА Новости, 21.12.2022
Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России
Президент России Владимир Путин после расширенного заседания коллегии Минобороны РФ осмотрел выставку новейших вооружений и техники в Национальном центре... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:50
2022-12-21T19:34
безопасность
технологии
владимир путин
сергей шойгу
валерий герасимов
россия
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после расширенного заседания коллегии Минобороны РФ осмотрел выставку новейших вооружений и техники в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России. Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов продемонстрировали президенту новейшие разработки в интересах военного ведомства. Путин ознакомился с наземными средствами обнаружения беспилотников, барражирующими боеприпасами "Изделие 51" и "Изделие 52" (ранее известные как "Ланцет"), другими беспилотными комплексами, средствами связи, управления, элементами экипировки, стрелковым оружием, бронеавтомобилями и техникой на их базе. Кроме того, президенту продемонстрировали разработки в области военной хирургии, протезирования и полевой медицины, в частности, комплектацию новых индивидуальных аптечек и ранцев санинструкторов.
https://ria.ru/20221221/sarmat-1840263347.html
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безопасность, технологии, владимир путин, сергей шойгу, валерий герасимов, россия, национальный центр управления обороной рф
Безопасность, Технологии, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Россия, Национальный центр управления обороной РФ
18:50 21.12.2022 (обновлено: 19:34 21.12.2022)
 
Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России

Путин осмотрел выставку новейших вооружений и техники в НЦУО Минобороны России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра выставки после расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра выставки после расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра выставки после расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после расширенного заседания коллегии Минобороны РФ осмотрел выставку новейших вооружений и техники в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.
Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов продемонстрировали президенту новейшие разработки в интересах военного ведомства.
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Путин ознакомился с наземными средствами обнаружения беспилотников, барражирующими боеприпасами "Изделие 51" и "Изделие 52" (ранее известные как "Ланцет"), другими беспилотными комплексами, средствами связи, управления, элементами экипировки, стрелковым оружием, бронеавтомобилями и техникой на их базе.
Кроме того, президенту продемонстрировали разработки в области военной хирургии, протезирования и полевой медицины, в частности, комплектацию новых индивидуальных аптечек и ранцев санинструкторов.
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БезопасностьТехнологииВладимир ПутинСергей ШойгуВалерий ГерасимовРоссияНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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