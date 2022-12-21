https://ria.ru/20221221/vystavka-1840363220.html
Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России
Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России - РИА Новости, 21.12.2022
Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России
Президент России Владимир Путин после расширенного заседания коллегии Минобороны РФ осмотрел выставку новейших вооружений и техники в Национальном центре... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:50
2022-12-21T18:50
2022-12-21T19:34
безопасность
технологии
владимир путин
сергей шойгу
валерий герасимов
россия
национальный центр управления обороной рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840352054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2212996f5c31b612eb5654a10fdd86ac.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после расширенного заседания коллегии Минобороны РФ осмотрел выставку новейших вооружений и техники в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России. Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов продемонстрировали президенту новейшие разработки в интересах военного ведомства. Путин ознакомился с наземными средствами обнаружения беспилотников, барражирующими боеприпасами "Изделие 51" и "Изделие 52" (ранее известные как "Ланцет"), другими беспилотными комплексами, средствами связи, управления, элементами экипировки, стрелковым оружием, бронеавтомобилями и техникой на их базе. Кроме того, президенту продемонстрировали разработки в области военной хирургии, протезирования и полевой медицины, в частности, комплектацию новых индивидуальных аптечек и ранцев санинструкторов.
https://ria.ru/20221221/sarmat-1840263347.html
https://ria.ru/20221221/armiya-1840328612.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840352054_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_7f2467cec63189b429bfe751f0349f0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, владимир путин, сергей шойгу, валерий герасимов, россия, национальный центр управления обороной рф
Безопасность, Технологии, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Россия, Национальный центр управления обороной РФ
18:50 21.12.2022 (обновлено: 19:34 21.12.2022)
Путин осмотрел выставку новейших вооружений в НЦУО Минобороны России
Путин осмотрел выставку новейших вооружений и техники в НЦУО Минобороны России