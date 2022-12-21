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Си Цзиньпин встретился с Медведевым в госрезиденции в Пекине

Си Цзиньпин встретился с Медведевым в госрезиденции в Пекине - РИА Новости, 21.12.2022

Си Цзиньпин встретился с Медведевым в госрезиденции в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в среду с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в госрезиденции в Пекине, сообщает Центральное телевидение... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:24

2022-12-21T10:24

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си цзиньпин

пекин

китай

дмитрий медведев

россия

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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в среду с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в госрезиденции в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая."Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 21 декабря встретился с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, который находится в Китае по приглашению КПК, в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине", - говорится в сообщении.

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пекин

китай

россия

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си цзиньпин, пекин, китай, дмитрий медведев, россия, единая россия