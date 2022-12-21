Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин встретился с Медведевым в госрезиденции в Пекине - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/vstrecha-1840170162.html
Си Цзиньпин встретился с Медведевым в госрезиденции в Пекине
Си Цзиньпин встретился с Медведевым в госрезиденции в Пекине - РИА Новости, 21.12.2022
Си Цзиньпин встретился с Медведевым в госрезиденции в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в среду с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в госрезиденции в Пекине, сообщает Центральное телевидение... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:24
2022-12-21T10:47
си цзиньпин
пекин
китай
дмитрий медведев
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:154:2799:1728_1920x0_80_0_0_44085a19301014e722e4616892531510.jpg
ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в среду с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в госрезиденции в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая."Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 21 декабря встретился с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, который находится в Китае по приглашению КПК, в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221220/svo-1840097657.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_436b241c61cb7195a6fbde4feb958ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, пекин, китай, дмитрий медведев, россия, единая россия
Си Цзиньпин, Пекин, Китай, Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия
10:24 21.12.2022 (обновлено: 10:47 21.12.2022)
 
Си Цзиньпин встретился с Медведевым в госрезиденции в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Медведевым в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в среду с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в госрезиденции в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 21 декабря встретился с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, который находится в Китае по приглашению КПК, в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине", - говорится в сообщении.
Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 18:59Специальная военная операция на Украине
Штайнмайер призвал Си Цзиньпина повлиять на Россию для завершения СВО
 
Си ЦзиньпинПекинКитайДмитрий МедведевРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала