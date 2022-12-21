https://ria.ru/20221221/vizit-1840333414.html

Депутат Рады объяснил визит Зеленского в США необходимостью поддержки Киева

Депутат Рады объяснил визит Зеленского в США необходимостью поддержки Киева - РИА Новости, 21.12.2022

Депутат Рады объяснил визит Зеленского в США необходимостью поддержки Киева

Вопрос с поддержкой Украины настолько актуален, что Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, на повестке дня... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:37

2022-12-21T17:37

2022-12-21T17:37

в мире

владимир зеленский

джо байден

александр дубинский

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россия

вашингтон (штат)

нато

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вопрос с поддержкой Украины настолько актуален, что Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, на повестке дня исчерпание постсоветского вооружения, которое есть на Украине, и запрос на увеличение объемов финансовой поддержки, заявил в среду депутат украинского парламента Александр Дубинский. Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявил журналистам, что Байден в ходе визита Зеленского объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot. "Настолько остро стоит вопрос поддержки нашей страны, что Зеленский вынужден выехать в штаты и там вести переговоры не по скайпу, а напрямую говорить с конгрессом, с палатой представителей, поскольку там несколько меняется политический ландшафт" - заявил Дубинский в видео-комментарии, размещённом в Telegram-канале. "Не потерять динамику объемов помощи – это ключевая задача Зеленского, чтобы убедить продолжать выделять поддержу и увеличить ее. Батареи С-300, которые стоят на вооружении Украины, уже не обладают достаточным запасом снарядов, мощности для того, чтобы противостоять отражать атаки агрессора. Происходит исчерпание вооружения, которое осталось у Украины после распада Советского союза", - подытожил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1840028408.html

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

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россия

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в мире, владимир зеленский, джо байден, александр дубинский, украина, россия, вашингтон (штат), нато