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Депутат Рады объяснил визит Зеленского в США необходимостью поддержки Киева - РИА Новости, 21.12.2022
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Депутат Рады объяснил визит Зеленского в США необходимостью поддержки Киева
Депутат Рады объяснил визит Зеленского в США необходимостью поддержки Киева - РИА Новости, 21.12.2022
Депутат Рады объяснил визит Зеленского в США необходимостью поддержки Киева
Вопрос с поддержкой Украины настолько актуален, что Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, на повестке дня... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:37
2022-12-21T17:37
в мире
владимир зеленский
джо байден
александр дубинский
украина
россия
вашингтон (штат)
нато
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вопрос с поддержкой Украины настолько актуален, что Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, на повестке дня исчерпание постсоветского вооружения, которое есть на Украине, и запрос на увеличение объемов финансовой поддержки, заявил в среду депутат украинского парламента Александр Дубинский. Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявил журналистам, что Байден в ходе визита Зеленского объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot. "Настолько остро стоит вопрос поддержки нашей страны, что Зеленский вынужден выехать в штаты и там вести переговоры не по скайпу, а напрямую говорить с конгрессом, с палатой представителей, поскольку там несколько меняется политический ландшафт" - заявил Дубинский в видео-комментарии, размещённом в Telegram-канале. "Не потерять динамику объемов помощи – это ключевая задача Зеленского, чтобы убедить продолжать выделять поддержу и увеличить ее. Батареи С-300, которые стоят на вооружении Украины, уже не обладают достаточным запасом снарядов, мощности для того, чтобы противостоять отражать атаки агрессора. Происходит исчерпание вооружения, которое осталось у Украины после распада Советского союза", - подытожил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1840028408.html
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, александр дубинский, украина, россия, вашингтон (штат), нато
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Александр Дубинский, Украина, Россия, Вашингтон (штат), НАТО
17:37 21.12.2022
 
Депутат Рады объяснил визит Зеленского в США необходимостью поддержки Киева

Депутат Рады Дубинский: визит Зеленского в США связан необходимостью поддержки Киева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вопрос с поддержкой Украины настолько актуален, что Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, на повестке дня исчерпание постсоветского вооружения, которое есть на Украине, и запрос на увеличение объемов финансовой поддержки, заявил в среду депутат украинского парламента Александр Дубинский.
Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявил журналистам, что Байден в ходе визита Зеленского объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 16:00Специальная военная операция на Украине
Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине
"Настолько остро стоит вопрос поддержки нашей страны, что Зеленский вынужден выехать в штаты и там вести переговоры не по скайпу, а напрямую говорить с конгрессом, с палатой представителей, поскольку там несколько меняется политический ландшафт" - заявил Дубинский в видео-комментарии, размещённом в Telegram-канале.
"Не потерять динамику объемов помощи – это ключевая задача Зеленского, чтобы убедить продолжать выделять поддержу и увеличить ее. Батареи С-300, которые стоят на вооружении Украины, уже не обладают достаточным запасом снарядов, мощности для того, чтобы противостоять отражать атаки агрессора. Происходит исчерпание вооружения, которое осталось у Украины после распада Советского союза", - подытожил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 08:00
Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденАлександр ДубинскийУкраинаРоссияВашингтон (штат)НАТО
 
 
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