https://ria.ru/20221221/vizit-1840180080.html

Визит Зеленского в США тайно готовился несколько недель, сообщают СМИ

Визит Зеленского в США тайно готовился несколько недель, сообщают СМИ - РИА Новости, 21.12.2022

Визит Зеленского в США тайно готовился несколько недель, сообщают СМИ

Визит Владимира Зеленского в США "стал шоком" для американских чиновников и законодателей, при этом за кулисами подготовка к нему началась несколько недель... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:04

2022-12-21T11:04

2022-12-21T11:04

специальная военная операция на украине

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джо байден

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США "стал шоком" для американских чиновников и законодателей, при этом за кулисами подготовка к нему началась несколько недель назад, пишет газета Politico. "Визит Зеленского в США, где он должен встретиться с президентом Джо Байденом и выступить перед членами Конгресса, стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей", - пишет издание. Как сообщается, в Вашингтоне ходили слухи о "большом событии", никто не знал точных деталей по поводу визита Зеленского. При этом издание отмечает, что за кулисами американские и украинские чиновники готовили визит в течение нескольких недель. Американские чиновники ожидают, что в ходе визита в Вашингтон Зеленский и Байден попытаются добиться расположения будущего состава Конгресса. Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с Байденом.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840157067.html

https://ria.ru/20221221/krizis-1840176491.html

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в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), сша, twitter