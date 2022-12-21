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Визит Зеленского в США тайно готовился несколько недель, сообщают СМИ
Визит Зеленского в США тайно готовился несколько недель, сообщают СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
Визит Зеленского в США тайно готовился несколько недель, сообщают СМИ
Визит Владимира Зеленского в США "стал шоком" для американских чиновников и законодателей, при этом за кулисами подготовка к нему началась несколько недель... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:04
2022-12-21T11:04
2022-12-21T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
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сша
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США "стал шоком" для американских чиновников и законодателей, при этом за кулисами подготовка к нему началась несколько недель назад, пишет газета Politico. "Визит Зеленского в США, где он должен встретиться с президентом Джо Байденом и выступить перед членами Конгресса, стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей", - пишет издание. Как сообщается, в Вашингтоне ходили слухи о "большом событии", никто не знал точных деталей по поводу визита Зеленского. При этом издание отмечает, что за кулисами американские и украинские чиновники готовили визит в течение нескольких недель. Американские чиновники ожидают, что в ходе визита в Вашингтон Зеленский и Байден попытаются добиться расположения будущего состава Конгресса. Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с Байденом.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), сша, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вашингтон (штат), США, Twitter
Визит Зеленского в США тайно готовился несколько недель, сообщают СМИ
Politico: визит Зеленского в США тайно готовился неделями и стал шоком для чиновников