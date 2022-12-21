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Визит Зеленского в США тайно готовился несколько недель, сообщают СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/vizit-1840180080.html
Визит Зеленского в США тайно готовился несколько недель, сообщают СМИ
Визит Зеленского в США тайно готовился несколько недель, сообщают СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
Визит Зеленского в США тайно готовился несколько недель, сообщают СМИ
Визит Владимира Зеленского в США "стал шоком" для американских чиновников и законодателей, при этом за кулисами подготовка к нему началась несколько недель... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:04
2022-12-21T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
вашингтон (штат)
сша
twitter
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США "стал шоком" для американских чиновников и законодателей, при этом за кулисами подготовка к нему началась несколько недель назад, пишет газета Politico. "Визит Зеленского в США, где он должен встретиться с президентом Джо Байденом и выступить перед членами Конгресса, стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей", - пишет издание. Как сообщается, в Вашингтоне ходили слухи о "большом событии", никто не знал точных деталей по поводу визита Зеленского. При этом издание отмечает, что за кулисами американские и украинские чиновники готовили визит в течение нескольких недель. Американские чиновники ожидают, что в ходе визита в Вашингтон Зеленский и Байден попытаются добиться расположения будущего состава Конгресса. Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с Байденом.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840157067.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), сша, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вашингтон (штат), США, Twitter
11:04 21.12.2022
 
Визит Зеленского в США тайно готовился несколько недель, сообщают СМИ

Politico: визит Зеленского в США тайно готовился неделями и стал шоком для чиновников

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США "стал шоком" для американских чиновников и законодателей, при этом за кулисами подготовка к нему началась несколько недель назад, пишет газета Politico.
"Визит Зеленского в США, где он должен встретиться с президентом Джо Байденом и выступить перед членами Конгресса, стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей", - пишет издание.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 09:08Специальная военная операция на Украине
Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева
Как сообщается, в Вашингтоне ходили слухи о "большом событии", никто не знал точных деталей по поводу визита Зеленского.
При этом издание отмечает, что за кулисами американские и украинские чиновники готовили визит в течение нескольких недель.
Американские чиновники ожидают, что в ходе визита в Вашингтон Зеленский и Байден попытаются добиться расположения будущего состава Конгресса.
Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с Байденом.
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденВашингтон (штат)СШАTwitter
 
 
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