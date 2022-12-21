https://ria.ru/20221221/ukraina-1840315839.html
Шойгу рассказал о расстрелах украинскими националистами военнослужащих ВСУ
Шойгу рассказал о расстрелах украинскими националистами военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу рассказал о расстрелах украинскими националистами военнослужащих ВСУ
Минобороны РФ ежедневно получает данные о расстрелах украинскими националистами военнослужащих войск Украины, уклоняющихся от боевых задач, заявил на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:56
2022-12-21T16:56
2022-12-21T17:02
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Минобороны РФ ежедневно получает данные о расстрелах украинскими националистами военнослужащих войск Украины, уклоняющихся от боевых задач, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава министерства Сергей Шойгу. "Террористические методы ВСУ преподносятся как законная самооборона или выдаются за действия российских подразделений. Украинские националисты взяли на себя роль заградотрядов. Ежедневно получаем данные о расстрелах военнослужащих ВСУ, уклоняющихся от выполнения боевых задач", - сказал он.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840301879_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cc86d1f1befd63dcb7dffaf934b5053d.jpg
Шойгу: ежедневно получаем данные о расстрелах Украиной своих боевиков, уклоняющихся от боевых задач
Шойгу: ежедневно получаем данные о расстрелах Украиной своих боевиков, уклоняющихся от боевых задач
2022-12-21T16:56
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:56 21.12.2022 (обновлено: 17:02 21.12.2022)
Шойгу рассказал о расстрелах украинскими националистами военнослужащих ВСУ
Шойгу: националисты расстреливают украинских солдат, отказывающихся выполнять приказы