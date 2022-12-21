https://ria.ru/20221221/ukraina-1840315839.html

Шойгу рассказал о расстрелах украинскими националистами военнослужащих ВСУ

Шойгу рассказал о расстрелах украинскими националистами военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу рассказал о расстрелах украинскими националистами военнослужащих ВСУ

Минобороны РФ ежедневно получает данные о расстрелах украинскими националистами военнослужащих войск Украины, уклоняющихся от боевых задач, заявил на... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:56

2022-12-21T16:56

2022-12-21T17:02

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Минобороны РФ ежедневно получает данные о расстрелах украинскими националистами военнослужащих войск Украины, уклоняющихся от боевых задач, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава министерства Сергей Шойгу. "Террористические методы ВСУ преподносятся как законная самооборона или выдаются за действия российских подразделений. Украинские националисты взяли на себя роль заградотрядов. Ежедневно получаем данные о расстрелах военнослужащих ВСУ, уклоняющихся от выполнения боевых задач", - сказал он.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу: ежедневно получаем данные о расстрелах Украиной своих боевиков, уклоняющихся от боевых задач Шойгу: ежедневно получаем данные о расстрелах Украиной своих боевиков, уклоняющихся от боевых задач 2022-12-21T16:56 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)