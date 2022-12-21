https://ria.ru/20221221/ukraina-1840292785.html
У Украины скоро не будет ничего, кроме подачек, заявил Путин
У Украины скоро не будет ничего, кроме подачек, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
У Украины скоро не будет ничего, кроме подачек, заявил Путин
У Украины скоро не будет ничего, кроме подачек, а у России есть все необходимое, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:11
2022-12-21T16:11
2022-12-21T17:24
владимир путин
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украина
в мире
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У Украины скоро не будет ничего, кроме подачек, а у России есть все необходимое, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны."Что хочу подчеркнуть: у нас, именно у России, и таких стран немного в мире, я уж не говорю про наших соседей, у них скоро вообще ничего не будет, все будет только в виде подачек и деньгами, и вооружением, и боеприпасами, только подачки", — отметил он.Путин также заверил, что "у нас есть все, все возможности для того, чтобы наращивать потенциал".Во время расширенного заседания коллегии Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, что на поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов для восполнения потерь в технике и живой силе. По его словам, часть военной техники находится в руках террористов и "расползается по всему миру".На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев вооружением и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки иностранной военной техники лишь затягивают конфликт.
https://ria.ru/20221221/putin-1840292244.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, украина, в мире
Владимир Путин, Россия, Украина, В мире
16:11 21.12.2022 (обновлено: 17:24 21.12.2022)
У Украины скоро не будет ничего, кроме подачек, заявил Путин
Путин заявил, что у Украины скоро ничего не будет, кроме подачек
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У Украины скоро не будет ничего, кроме подачек, а у России есть все необходимое, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
"Что хочу подчеркнуть: у нас, именно у России, и таких стран немного в мире, я уж не говорю про наших соседей, у них скоро вообще ничего не будет, все будет только в виде подачек и деньгами, и вооружением, и боеприпасами, только подачки", — отметил он.
Путин также заверил, что "у нас есть все, все возможности для того, чтобы наращивать потенциал".
Во время расширенного заседания коллегии Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу рассказал
, что на поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов для восполнения потерь в технике и живой силе. По его словам, часть военной техники находится в руках террористов и "расползается по всему миру".
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса
западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев вооружением и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки иностранной военной техники лишь затягивают конфликт.