https://ria.ru/20221221/postavki-1840270498.html

Минобороны рассказало, сколько Запад потратил на поставки оружия Киеву

Минобороны рассказало, сколько Запад потратил на поставки оружия Киеву - РИА Новости, 21.12.2022

Минобороны рассказало, сколько Запад потратил на поставки оружия Киеву

На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов для восполнения потерь в технике и живой силе, что много больше, чем брошено... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:24

2022-12-21T15:24

2022-12-21T15:30

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

сергей шойгу

афганистан

киев

нато

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов для восполнения потерь в технике и живой силе, что много больше, чем брошено американцами в Афганистане, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Для восполнения потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов, что много больше, чем брошено американцами в Афганистане. Часть из него находится в руках террористов и расползается по всему миру. Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины", - сообщил Шойгу.

https://ria.ru/20221221/tsinizm-1840269803.html

украина

афганистан

киев

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украина, безопасность, сергей шойгу, афганистан, киев, нато