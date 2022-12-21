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Минобороны рассказало, сколько Запад потратил на поставки оружия Киеву - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/postavki-1840270498.html
Минобороны рассказало, сколько Запад потратил на поставки оружия Киеву
Минобороны рассказало, сколько Запад потратил на поставки оружия Киеву - РИА Новости, 21.12.2022
Минобороны рассказало, сколько Запад потратил на поставки оружия Киеву
На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов для восполнения потерь в технике и живой силе, что много больше, чем брошено... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:24
2022-12-21T15:30
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
сергей шойгу
афганистан
киев
нато
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов для восполнения потерь в технике и живой силе, что много больше, чем брошено американцами в Афганистане, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Для восполнения потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов, что много больше, чем брошено американцами в Афганистане. Часть из него находится в руках террористов и расползается по всему миру. Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины", - сообщил Шойгу.
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украина, безопасность, сергей шойгу, афганистан, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Сергей Шойгу, Афганистан, Киев, НАТО
15:24 21.12.2022 (обновлено: 15:30 21.12.2022)
 
Минобороны рассказало, сколько Запад потратил на поставки оружия Киеву

Шойгу: на поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов для восполнения потерь в технике и живой силе, что много больше, чем брошено американцами в Афганистане, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Для восполнения потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов, что много больше, чем брошено американцами в Афганистане. Часть из него находится в руках террористов и расползается по всему миру. Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины", - сообщил Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:23
Шойгу назвал молчание западных СМИ о преступлениях ВСУ верхом цинизма
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьСергей ШойгуАфганистанКиевНАТО
 
 
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