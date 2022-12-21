https://ria.ru/20221221/ukraina-1840207345.html

Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для переговоров с Украиной

Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для переговоров с Украиной - РИА Новости, 21.12.2022

Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для переговоров с Украиной

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для переговоров с Украиной в ближайшее время. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:25

2022-12-21T12:25

2022-12-21T12:25

специальная военная операция на украине

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для переговоров с Украиной в ближайшее время. "Я вам честно скажу своё мнение: я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры. Не о чем и не с кем. Не о чем - я имею в виду постоянные высказывания украинского руководства, которое убеждает нас, что вообще отсутствие всякого понимания реальности и попыток признать эту реальность, поэтому не о чем пока с этим руководством говорить. А не с кем, потому что в Украине нет самостоятельных политиков", - сказала она во время пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года. По мнению Матвиенко, повестку украинским политикам формирует "вашингтонский обком".

https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840203035.html

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Ольга Фомченкова

политика, валентина матвиенко, украина, россия, совет федерации рф