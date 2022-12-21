https://ria.ru/20221221/ukraina-1840140079.html

Большинство населения ЕС хочет мирных переговоров по Украине, показал опрос

Большинство населения ЕС хочет мирных переговоров по Украине, показал опрос - РИА Новости, 21.12.2022

Большинство населения ЕС хочет мирных переговоров по Украине, показал опрос

Большинство населения стран ЕС, за исключением жителей стран Балтии и Польши, хотело бы, чтобы Россия и Украина начали мирные переговоры, свидетельствуют... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T01:56

2022-12-21T01:56

2022-12-21T02:06

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Большинство населения стран ЕС, за исключением жителей стран Балтии и Польши, хотело бы, чтобы Россия и Украина начали мирные переговоры, свидетельствуют результаты опроса венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg, проводимого во всех странах Евросоюза. Согласно результатам опроса, 82% респондентов из 27 стран ЕС "скорее согласны" с тем, что "Россию и Украину надо принудить к мирным переговорам для того, чтобы закончить" конфликт, 17% опрошенных "скорее не согласны" с этим утверждением. Исследователи отмечают определенную корреляцию между поддержкой населения стран идеи мирных переговоров и отсутствием в них поддержки новых проектов санкций против РФ. "С принуждением к мирным переговорам в наибольшей степени согласны в тех южных странах, где не приняли многие части предыдущих пакетов санкционных предложений Брюсселя (91% на Кипре, 89% в Португалии и в Греции). В Венгрии, которая также критически относится к санкциям, 88% населения выступают за мир", - говорится в комментарии к данным опроса. Отмечается также, что в тех странах, которые поддерживают ужесточение и расширение санкций против России, наибольшее число населения среди стран ЕС идею мирных переговоров не поддерживает - "42% эстонцев, 36% латышей, 31% поляков и 29% литовцев". Кроме того, Szazadveg выяснил, что более двух третей жителей ЕС считают тревожным конфликт на Украине - по 34% респондентов сообщили, что их он "очень тревожит" или "скорее тревожит". Как отмечают исследователи, наибольший показатель в самой Венгрии, там конфликт "очень тревожит" 62% населения и "скорее тревожит" 31%, а также в Германии - "очень тревожит" ответили 51%, "скорее тревожит" - 30% опрошенных. Четверть респондентов из стран ЕС ответили, что их конфликт между Россией и Украиной "скорее не тревожит", 6% - "совсем не тревожит" и 1% опрошенных затруднился с ответом. Неожиданным результатом Szazadveg считает то, что единственной страной, где конфликт тревожит меньше половины населения (48%), оказалось соседняя с Украиной Словакия. В ней же самый большой процент тех, кого конфликт не беспокоит (41%). Исследование проводилось методом телефонных опросов среди 1000 взрослых людей в каждой стране в период с 13 октября по 7 декабря 2022 года. Данные о погрешности не приводятся. Ранее Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла. Зеленский подчеркнул, что у него с Россией разное видение мира. В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине.

https://ria.ru/20221212/peregovory-1838067185.html

https://ria.ru/20221215/peregovory-1839002743.html

https://ria.ru/20221109/politika-1830028835.html

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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, венгрия, евросоюз