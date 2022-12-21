https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

Украинское командование ждет русские танки в Киеве

Украинское командование ждет русские танки в Киеве - РИА Новости, 21.12.2022

Украинское командование ждет русские танки в Киеве

"Я не сомневаюсь, что они (российская армия) опять пойдут на Киев", — делится своими тревогами с журналистом ротшильдовского журнала The Economist главком ВСУ... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:01

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"Я не сомневаюсь, что они (российская армия) опять пойдут на Киев", — делится своими тревогами с журналистом ротшильдовского журнала The Economist главком ВСУ Валерий Залужный. Как ни странно, это тот самый Залужный, который год назад обещал прокатиться на танке по Красной площади. Сегодня, как видим, ему мерещатся русские танки на Крещатике. Откуда у генерала такая грусть?Залужный отмечает успешный ход мобилизации в России, стабильность в снабжении войск, дисциплину и высокий боевой дух мобилизованных, богатство ресурсной базы. Он не повторяет штампы киевской пропаганды типа "у москалей кончились ракеты", которые мы слышим примерно с марта. Нет, главком ВСУ полагает, что ВПК России успешно выпускает все, что нужно для войны.Мало того, Залужный буквально косплеит Гитлера в бункере, говоря, что сейчас где-то за Уралом Путин собирает 200 тысяч военных, чтобы бросить их в бой по примеру того, как свежие сибирские дивизии помогли отбросить фашистов от Москвы в декабре 1941-го.Эти войска, как утверждает главком ВСУ, устроят масштабное наступление на Украине — самое раннее — в конце января, возможно, в марте, но, скорее всего, в феврале. Они якобы пойдут из Белоруссии на Киев, а с тем, что у него есть, говорит Залужный, столицу ему не защитить. "Наши войска измучены боями, они истекают кровью", — сообщает главком ВСУ.Зададимся вопросом: к чему такой камингаут? Залужный с нездоровой откровенностью выдает все то, что во время боевых действий считается военной тайной. И бойцы его "истекают кровью", и "снарядный голод" у него, и техники категорически не хватает, и энергетическая инфраструктура Украины вот-вот накроется: "Я не специалист по энергетике, но мне кажется: мы на грани (катастрофы)".Возможно, генерал искренне болеет за судьбу своих солдат? Это вызывает большие сомнения. Даже европейские патроны Залужного насчитали потерь в ВСУ больше 100 тысяч человек, хотя им невыгодно, конечно, признавать такие чудовищные цифры. Летом — от американских аналитиков — вообще мелькала цифра в 400 тысяч человек.Смерти и ранения этих людей не оправдывались даже территориальными приобретениями. В странной войне киевского режима жизнь людей разменивается на территориальные потери. "Трупами заваливают" не чтобы победить, а чтобы проиграть. При учете размеров Украины и числа ее мужского населения, конечно, так можно воевать долго. И, судя по всему, Залужного тут все устраивает.Другое дело, что с западными поставками в последнее время действительно все обстоит не очень. Тормозится решение по Patriot. В Пентагоне все активнее высказываются в том смысле, что запас техники и снарядов не безграничен. Бывший заместитель помощника министра обороны США по России и НАТО Джим Таунсенд жалуется в Foreign Policy, что украинцы слишком быстро расходуют импортные вооружения и снаряды. По всем приметам у американских партнеров наступает "снарядный голод". Он, несомненно, будет преодолен, но чтобы нарастить производство, им нужно время до весны.Но еще хуже для верхушки ВСУ то, что у их западных патронов возник сакраментальный вопрос: "Где деньги, Зин?" Куда девается вся эта техника и оружие — уж не перепродают ли это все налево? Злопыхатели утверждают, что этот бизнес цветет в ВСУ пышным цветом.Возможно, это и не так. Однако премьер-министр Британии Риши Сунак только что приказал провести проверку военных поставок на Украину: что дошло, что "потерялось", какую пользу принесло. Сунак много лет проработал в Goldman Sachs — там хорошо знают, как проводить аудиты.Не менее жестким проверкам военные поставки ВСУ подвергнутся в США, когда конгресс в январе оккупируют республиканцы. Военная помощь Украине настолько масштабна, что давно стала внутриполитическим вопросом и в Америке, и в Британии. Политические противники готовы ловить друг друга на хитрых схемах откатов и незаконных обогащений, которые осуществлялись под предлогом борьбы "за незалежность".Предчувствуя все эти неприятные разборки, главком ВСУ торопится быстренько получить новый транш. Ему нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц Howitzer. С этим он собирается отразить наступление, которое Россия якобы планирует в феврале, да еще пройти 84 километра на юг и взять Мелитополь, откуда HIMARS могут долетать до Крыма. "Мы можем и должны взять гораздо больше территорий", — намекает он, не уточняя, где находятся эти территории.Планов громадье, конечно. Однако если Залужный этой техники не получит, то интервью в The Economist станет для него прекрасным оправданием в глазах англосаксонских патронов: вот, ничего не прислали, поэтому и наступление России сдержать не удалось. "Звыняйте, панове".Еще одна странность интервью Залужного в том, что он так свободно делится своими стратегическими планами. Он же опытный военный, должен понимать, что так дела не делаются. Любому — даже вполне мирному — человеку понятно, что, собравшись наступать на Пупкино, командование не кричит на весь свет: "Смотрите, вон Пупкино, мы сейчас срочно выдвигаемся на Пупкино — уже моторы заводим!" Обычно истинную цель скрывают до последнего.Возникает впечатление, что многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны. Залужный в меру сил наводит "туман войны" на истинные цели ВСУ. Под крики о якобы готовящемся наступлении России там вполне могут организовать свое собственное наступление — и, скорее всего, не там, где рассказывает Залужный, а на другом участке фронта.Да, состояние украинской армии действительно плачевно. На днях Залужный вынужден был публично потребовать у Зеленского более строгих мер по отношению к дезертирам. Злые языки говорят, что этих бедолаг расстреливают свои же. Теперь, видимо, эту практику решено легализовать.Однако недооценивать противника смертельно опасно. Собрав боеспособные части, ВСУ могут перейти в наступление — и тогда может оказаться, что вбросы про "снарядный голод" были только вбросами и на них не стоило вестись.Если же российские военные на Киев не пойдут, тамошняя пропаганда распишет это как величайшую победу со времен Александра Македонского. Вот, мол, как мы мощно отбили наступление, которого, собственно, и не было. "Русские не смогли взять Киев!" Именно так там понимают информационную войну, а на ней все средства хороши.Но больше всего многословное — на несколько страниц — интервью Залужного похоже на легендирование масштабной диверсии или теракта, которые так любят устраивать руками украинцев их англосаксонские хозяева.Главком ВСУ несколько раз намекает, что гипотетическое наступление России должно произойти в конце февраля — то ли около 23 числа, то ли в годовщину начала СВО. В общем, под праздничек.Однако на носу у нас совсем другие праздники — Новый год, Рождество. Устраивать диверсии и теракты в выходные и праздничные дни — это легкоузнаваемый почерк спецслужб наших, так сказать, "партнеров".Причем теракту нужна информационная поддержка: мировая общественность должна понимать, что русских "наказывают" за какие-то плохие дела. Например, за планирование наступления на Киев. И вот уже британские таблоиды старательно разгоняют тему нападения русских на столицу бывшей УССР.Что ж, предупрежден — значит вооружен.

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авторы, россия, киев, украина, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, риши сунак, великобритания