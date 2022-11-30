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Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации
Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации - РИА Новости, 30.11.2022
Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинских военных в ходе спецоперации оцениваются в более 100 тысяч человек. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:05
2022-11-30T12:05
2022-11-30T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
еврокомиссия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинских военных в ходе спецоперации оцениваются в более 100 тысяч человек.Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в сентябре заявлял, что с начала спецоперации РФ украинские безвозвратные потери исчисляются сотнями тысяч. "Согласно подсчетам... на данный момент более 100 тысяч украинских военнослужащих были убиты", - отметила фон дер Ляйен в видеозаписи, которую опубликовала в Twitter.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации
Глава ЕК фон дер Ляйен: Украина потеряла более ста тысяч военных во время спецоперации