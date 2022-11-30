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Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/poteri-1835226038.html
Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации
Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации - РИА Новости, 30.11.2022
Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинских военных в ходе спецоперации оцениваются в более 100 тысяч человек. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:05
2022-11-30T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
еврокомиссия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинских военных в ходе спецоперации оцениваются в более 100 тысяч человек.Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в сентябре заявлял, что с начала спецоперации РФ украинские безвозвратные потери исчисляются сотнями тысяч. "Согласно подсчетам... на данный момент более 100 тысяч украинских военнослужащих были убиты", - отметила фон дер Ляйен в видеозаписи, которую опубликовала в Twitter.
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, еврокомиссия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
12:05 30.11.2022
 
Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации

Глава ЕК фон дер Ляйен: Украина потеряла более ста тысяч военных во время спецоперации

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинских военных в ходе спецоперации оцениваются в более 100 тысяч человек.
Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в сентябре заявлял, что с начала спецоперации РФ украинские безвозвратные потери исчисляются сотнями тысяч.
"Согласно подсчетам... на данный момент более 100 тысяч украинских военнослужащих были убиты", - отметила фон дер Ляйен в видеозаписи, которую опубликовала в Twitter.
Гагин: Украинские войска совершенно не берегут живую силу - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
10:30Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили, что ВСУ "заваливают телами" позиции российских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
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