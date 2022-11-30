https://ria.ru/20221130/poteri-1835226038.html

Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации

Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации - РИА Новости, 30.11.2022

Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинских военных в ходе спецоперации оцениваются в более 100 тысяч человек. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:05

2022-11-30T12:05

2022-11-30T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

еврокомиссия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342423_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_8cd08cc342b3782f99bcb727c2e4cdb2.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинских военных в ходе спецоперации оцениваются в более 100 тысяч человек.Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в сентябре заявлял, что с начала спецоперации РФ украинские безвозвратные потери исчисляются сотнями тысяч. "Согласно подсчетам... на данный момент более 100 тысяч украинских военнослужащих были убиты", - отметила фон дер Ляйен в видеозаписи, которую опубликовала в Twitter.

https://ria.ru/20221130/vsu-1835194591.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, урсула фон дер ляйен, украина, еврокомиссия, вооруженные силы украины