https://ria.ru/20221221/udary-1840270807.html

Шойгу: российские войска сокращают потенциал Киева высокоточными ударами

Шойгу: российские войска сокращают потенциал Киева высокоточными ударами - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу: российские войска сокращают потенциал Киева высокоточными ударами

Российские войска в ходе спецоперации продолжают наносить высокоточные удары по системе военного управления Украины, военным предприятиям и связанными с ними... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:25

2022-12-21T15:25

2022-12-21T16:07

сергей шойгу

россия

киев

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска в ходе спецоперации продолжают наносить высокоточные удары по системе военного управления Украины, военным предприятиям и связанными с ними объектами, разрушают цепочки поставок иностранного вооружения и сокрушают военный потенциал Киева, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Российские войска продолжают уничтожать военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанными с ними объектами, в том числе энергетики. Разрушается цепочка поставок иностранного вооружения, сокрушается военный потенциал Украины", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства."При этом принимаются исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения", - подчеркнул министр обороны.

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россия

киев

украина

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Екатерина Зайцева

сергей шойгу, россия, киев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность