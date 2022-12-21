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Шойгу: российские войска сокращают потенциал Киева высокоточными ударами
Шойгу: российские войска сокращают потенциал Киева высокоточными ударами - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу: российские войска сокращают потенциал Киева высокоточными ударами
Российские войска в ходе спецоперации продолжают наносить высокоточные удары по системе военного управления Украины, военным предприятиям и связанными с ними... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:25
2022-12-21T15:25
2022-12-21T16:07
сергей шойгу
россия
киев
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска в ходе спецоперации продолжают наносить высокоточные удары по системе военного управления Украины, военным предприятиям и связанными с ними объектами, разрушают цепочки поставок иностранного вооружения и сокрушают военный потенциал Киева, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Российские войска продолжают уничтожать военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанными с ними объектами, в том числе энергетики. Разрушается цепочка поставок иностранного вооружения, сокрушается военный потенциал Украины", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства."При этом принимаются исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения", - подчеркнул министр обороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, россия, киев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Сергей Шойгу, Россия, Киев, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Специальная военная операция на Украине
15:25 21.12.2022 (обновлено: 16:07 21.12.2022)
Шойгу: российские войска сокращают потенциал Киева высокоточными ударами
Шойгу заявил, что российские войска сокращают потенциал ВСУ высокоточными ударами
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска в ходе спецоперации продолжают наносить высокоточные удары по системе военного управления Украины, военным предприятиям и связанными с ними объектами, разрушают цепочки поставок иностранного вооружения и сокрушают военный потенциал Киева, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Российские войска продолжают уничтожать военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанными с ними объектами, в том числе энергетики. Разрушается цепочка поставок иностранного вооружения, сокрушается военный потенциал Украины", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.
"При этом принимаются исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения", - подчеркнул министр обороны.