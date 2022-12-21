https://ria.ru/20221221/udar-1840298466.html

Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара на учениях

Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара на учениях - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара на учениях

Российская ядерная триада в 2022 году в ходе специальных учений успешно отработала ответный массированный ядерный удар по противнику, сообщил в среду на... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:26

2022-12-21T16:26

2022-12-21T16:26

безопасность

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российская ядерная триада в 2022 году в ходе специальных учений успешно отработала ответный массированный ядерный удар по противнику, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения", - сообщил Шойгу.

https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826953607.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)