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Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара на учениях - РИА Новости, 21.12.2022
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Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара на учениях
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара на учениях - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара на учениях
Российская ядерная триада в 2022 году в ходе специальных учений успешно отработала ответный массированный ядерный удар по противнику, сообщил в среду на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:26
2022-12-21T16:26
безопасность
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российская ядерная триада в 2022 году в ходе специальных учений успешно отработала ответный массированный ядерный удар по противнику, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения", - сообщил Шойгу.
https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826953607.html
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безопасность, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:26 21.12.2022
 
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара на учениях

Шойгу: ВС России на спецучениях в этом году отработали ответный массированный ядерный удар

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российская ядерная триада в 2022 году в ходе специальных учений успешно отработала ответный массированный ядерный удар по противнику, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения", - сообщил Шойгу.
Полет ракетоносца Ту-95МС и работа экипажа на тренировке российских стратегических сил - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 15:40
Минобороны показало видео тренировки по ответному ядерному удару
 
БезопасностьСергей ШойгуРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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