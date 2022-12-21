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Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара на учениях
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара на учениях - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара на учениях
Российская ядерная триада в 2022 году в ходе специальных учений успешно отработала ответный массированный ядерный удар по противнику, сообщил в среду на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:26
2022-12-21T16:26
2022-12-21T16:26
безопасность
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российская ядерная триада в 2022 году в ходе специальных учений успешно отработала ответный массированный ядерный удар по противнику, сообщил в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения", - сообщил Шойгу.
https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826953607.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу рассказал об отработке ответного ядерного удара на учениях
Шойгу: ВС России на спецучениях в этом году отработали ответный массированный ядерный удар