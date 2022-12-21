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Шойгу назвал молчание западных СМИ о преступлениях ВСУ верхом цинизма
Шойгу назвал молчание западных СМИ о преступлениях ВСУ верхом цинизма - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу назвал молчание западных СМИ о преступлениях ВСУ верхом цинизма
Тотальное молчание западных СМИ о военных преступлениях украинских военных является верхом цинизма, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:23
2022-12-21T15:23
2022-12-21T15:32
в мире
безопасность
вооруженные силы украины
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Тотальное молчание западных СМИ о военных преступлениях украинских военных является верхом цинизма, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу."Верхом цинизма выглядит тотальное молчание западных СМИ о военных преступлениях украинских военных. Одновременно происходит героизация киевского преступного режима и неонацистов", - сообщил Шойгу.
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в мире, безопасность, вооруженные силы украины, сергей шойгу, россия
В мире, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Россия
15:23 21.12.2022 (обновлено: 15:32 21.12.2022)
Шойгу назвал молчание западных СМИ о преступлениях ВСУ верхом цинизма
Шойгу: тотальное молчание западных СМИ о военных преступлениях ВСУ является верхом цинизма