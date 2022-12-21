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Сенат утвердил Трейси новым послом США в России - РИА Новости, 21.12.2022
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Сенат утвердил Трейси новым послом США в России
Сенат утвердил Трейси новым послом США в России - РИА Новости, 21.12.2022
Сенат утвердил Трейси новым послом США в России
Американские сенаторы утвердили назначение кадровой сотрудницы Государственного департамента Линн Трейси новым послом США в России. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:00
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сша
россия
в мире
линн трейси
джо байден
джон салливан
москва
рэнд пол
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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Американские сенаторы утвердили назначение кадровой сотрудницы Государственного департамента Линн Трейси новым послом США в России.За ее кандидатуру, выбранную президентом Джо Байденом, проголосовали 93 члена верхней палаты конгресса, двое — республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол — высказались против.Россия дала агреман на назначение Трейси послом США в Москве еще в сентябре. Она станет первой в истории женщиной, занявшей эту должность. Владеет русским языком.Состоит на дипломатической службе с 1994 года. В 1995-1997 годах она работала в Пакистане и Казахстане, в 1997-2000 — в Киргизии. После этого Трейси продолжила работу в управлении специального представителя в новых независимых государствах, а в 2001-2002 годах занимала должность референта по Грузии. В 2004 году она вернулась в посольство в Казахстане, а с 2006 по 2009 год работала консулом в Пешаваре, Пакистан, где 26 августа 2008 года на нее совершили покушение. По завершении командировки ей присвоили награду "За проявленный героизм".В 2010-2011 годах она занимала должность заместителя посла США в Казахстане, затем — заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии. С 2014 по 2017 год работала заместителем главы дипмиссии в Москве, после чего занимала должность старшего советника по делам России в Госдепе. С 2019 года — посол США в Армении.Предыдущий посол США в России Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.
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сша, россия, в мире, линн трейси, джо байден, джон салливан, москва, рэнд пол, государственный департамент сша, казахстан
США, Россия, В мире, Линн Трейси, Джо Байден, Джон Салливан, Москва, Рэнд Пол, Государственный департамент США, Казахстан
20:00 21.12.2022 (обновлено: 21:02 21.12.2022)
 
Сенат утвердил Трейси новым послом США в России

Сенат утвердил назначение сотрудницы госдепартамента Линн Трейси новым послом США в России

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкЛинн Трейси
Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Линн Трейси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Американские сенаторы утвердили назначение кадровой сотрудницы Государственного департамента Линн Трейси новым послом США в России.
За ее кандидатуру, выбранную президентом Джо Байденом, проголосовали 93 члена верхней палаты конгресса, двое — республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол — высказались против.
Американский дипломат Линн Трейси
14 сентября, 19:25
Биография Линн Трейси
Россия дала агреман на назначение Трейси послом США в Москве еще в сентябре. Она станет первой в истории женщиной, занявшей эту должность. Владеет русским языком.
Состоит на дипломатической службе с 1994 года. В 1995-1997 годах она работала в Пакистане и Казахстане, в 1997-2000 — в Киргизии. После этого Трейси продолжила работу в управлении специального представителя в новых независимых государствах, а в 2001-2002 годах занимала должность референта по Грузии.
В 2004 году она вернулась в посольство в Казахстане, а с 2006 по 2009 год работала консулом в Пешаваре, Пакистан, где 26 августа 2008 года на нее совершили покушение. По завершении командировки ей присвоили награду "За проявленный героизм".
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В 2010-2011 годах она занимала должность заместителя посла США в Казахстане, затем — заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии. С 2014 по 2017 год работала заместителем главы дипмиссии в Москве, после чего занимала должность старшего советника по делам России в Госдепе. С 2019 года — посол США в Армении.
Предыдущий посол США в России Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.
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