https://ria.ru/20221221/svyaz-1840372101.html

Минцифры заверило в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson

Минцифры заверило в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson - РИА Новости, 22.12.2022

Минцифры заверило в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson

Уход иностранных вендоров с отечественного рынка не отразится на качестве мобильной связи в России, дефицита телеком-оборудования в стране также нет, сообщили в РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-21T20:28

2022-12-21T20:28

2022-12-22T02:00

экономика

россия

украина

технологии

cisco systems, inc.

sap ag

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Уход иностранных вендоров с отечественного рынка не отразится на качестве мобильной связи в России, дефицита телеком-оборудования в стране также нет, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Ранее в среду агентство Reuters сообщило, что уход таких зарубежных вендоров, как Nokia и Ericsson, в долгосрочной перспективе может нанести ущерб мобильным сетям в России. "Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование", - ответили в пресс-службе Минцифры на вопрос РИА Новости, как уход зарубежных вендоров отразится на качестве мобильной связи. В Минцифры напомнили, что уход иностранных производителей заставил изменить ранее принятые решения, однако не повлиял на "общую стратегию перехода телеком-компаний на отечественное оборудование". В министерстве пояснили, что сроки перехода были скорректированы в соответствии с текущей ситуацией, а операторам предложили более мягкие условия замещения базовых станций. "Операторы "большой четверки" уже подписали форвардные контракты на поставку базовых станций. Сумма, которую операторы направят на закупку российского оборудования, — более 100 миллиардов рублей", - уточнили в Минцифры. После начала Россией военной операции на Украине 24 февраля отечественная IT-отрасль столкнулась с рядом вызовов. С российского рынка ушла большая часть крупных западных вендоров. В число покинувших российский рынок производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson.

https://ria.ru/20221220/vikipediya-1839972432.html

https://ria.ru/20221220/poteri-1839979594.html

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экономика, россия, украина, технологии, cisco systems, inc., sap ag, oracle corporation