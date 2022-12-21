https://ria.ru/20221221/suda-1840328302.html

В Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения

В Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения - РИА Новости, 21.12.2022

В Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения

Пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта российского ВМФ планируется развернуть в портах Бердянска и... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:31

2022-12-21T17:31

2022-12-21T17:31

сергей шойгу

бердянск

мариуполь

россия

безопасность

запорожская область

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта российского ВМФ планируется развернуть в портах Бердянска и Мариуполя, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-Морского Флота", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.

https://ria.ru/20221221/nato-1840307504.html

бердянск

мариуполь

россия

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей шойгу, бердянск, мариуполь, россия, безопасность, запорожская область