https://ria.ru/20221221/suda-1840328302.html
В Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения
В Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения - РИА Новости, 21.12.2022
В Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения
Пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта российского ВМФ планируется развернуть в портах Бердянска и... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:31
2022-12-21T17:31
2022-12-21T17:31
сергей шойгу
бердянск
мариуполь
россия
безопасность
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799170720_0:1:1501:845_1920x0_80_0_0_0128d52ec689d95ba0c583a4b8f48327.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта российского ВМФ планируется развернуть в портах Бердянска и Мариуполя, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-Морского Флота", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.
https://ria.ru/20221221/nato-1840307504.html
бердянск
мариуполь
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799170720_44:0:1171:845_1920x0_80_0_0_91fe4bfd469f5c6eddbe620d39827dca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, бердянск, мариуполь, россия, безопасность, запорожская область
Сергей Шойгу, Бердянск, Мариуполь, Россия, Безопасность, Запорожская область
В Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения
Шойгу заявил, что в Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения