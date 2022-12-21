Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/suda-1840328302.html
В Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения
В Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения - РИА Новости, 21.12.2022
В Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения
Пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта российского ВМФ планируется развернуть в портах Бердянска и... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:31
2022-12-21T17:31
сергей шойгу
бердянск
мариуполь
россия
безопасность
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799170720_0:1:1501:845_1920x0_80_0_0_0128d52ec689d95ba0c583a4b8f48327.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта российского ВМФ планируется развернуть в портах Бердянска и Мариуполя, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-Морского Флота", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.
https://ria.ru/20221221/nato-1840307504.html
бердянск
мариуполь
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799170720_44:0:1171:845_1920x0_80_0_0_91fe4bfd469f5c6eddbe620d39827dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, бердянск, мариуполь, россия, безопасность, запорожская область
Сергей Шойгу, Бердянск, Мариуполь, Россия, Безопасность, Запорожская область
17:31 21.12.2022
 
В Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения

Шойгу заявил, что в Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramГрузовое судно в порту Бердянска
Грузовое судно в порту Бердянска - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Грузовое судно в порту Бердянска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта российского ВМФ планируется развернуть в портах Бердянска и Мариуполя, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-Морского Флота", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:43
Шойгу рассказал о подготовке в ВС России из-за расширения НАТО на восток
 
Сергей ШойгуБердянскМариупольРоссияБезопасностьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала