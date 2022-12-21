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Генсек НАТО может возглавить Международный валютный фонд, передают СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
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Генсек НАТО может возглавить Международный валютный фонд, передают СМИ
Генсек НАТО может возглавить Международный валютный фонд, передают СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
Генсек НАТО может возглавить Международный валютный фонд, передают СМИ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд (МВФ), сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:15
2022-12-21T22:15
в мире
йенс столтенберг
нато
мвф
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МУРМАНСК, 21 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд (МВФ), сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на свои источники. Как отмечают источники, на которые ссылается телеканал, назначение Столтенберга на новую должность может произойти после истечения срока его полномочий на посту главы Североатлантического альянса. Телеканал напоминает, что Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года, его полномочия продлевались, однако 63-летний политик может покинуть этот пост в следующем году. "США хотят видеть Столтенберга на посту главы Международного валютного фонда", - цитирует телеканал информированный источник в НАТО.
https://ria.ru/20221221/putin-1840262584.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, мвф
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, МВФ
22:15 21.12.2022
 
Генсек НАТО может возглавить Международный валютный фонд, передают СМИ

TV2 со ссылкой на источники: генсек НАТО Столтенберг может возглавить МВФ

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд (МВФ), сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на свои источники.
"Столтенберг может получить новую руководящую должность в Вашингтоне", - говорится в сообщении.
Как отмечают источники, на которые ссылается телеканал, назначение Столтенберга на новую должность может произойти после истечения срока его полномочий на посту главы Североатлантического альянса.
Телеканал напоминает, что Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года, его полномочия продлевались, однако 63-летний политик может покинуть этот пост в следующем году.
"США хотят видеть Столтенберга на посту главы Международного валютного фонда", - цитирует телеканал информированный источник в НАТО.
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В миреЙенс СтолтенбергНАТОМВФ
 
 
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