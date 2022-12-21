https://ria.ru/20221221/stoltenberg-1840385436.html

Генсек НАТО может возглавить Международный валютный фонд, передают СМИ

Генсек НАТО может возглавить Международный валютный фонд, передают СМИ - РИА Новости, 21.12.2022

Генсек НАТО может возглавить Международный валютный фонд, передают СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд (МВФ), сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T22:15

2022-12-21T22:15

2022-12-21T22:15

в мире

йенс столтенберг

нато

мвф

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МУРМАНСК, 21 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд (МВФ), сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на свои источники. Как отмечают источники, на которые ссылается телеканал, назначение Столтенберга на новую должность может произойти после истечения срока его полномочий на посту главы Североатлантического альянса. Телеканал напоминает, что Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года, его полномочия продлевались, однако 63-летний политик может покинуть этот пост в следующем году. "США хотят видеть Столтенберга на посту главы Международного валютного фонда", - цитирует телеканал информированный источник в НАТО.

https://ria.ru/20221221/putin-1840262584.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, йенс столтенберг, нато, мвф