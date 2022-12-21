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Спецоперация, 21 декабря: Путин рассказал о силах НАТО в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840386186.html
Спецоперация, 21 декабря: Путин рассказал о силах НАТО в зоне спецоперации
Спецоперация, 21 декабря: Путин рассказал о силах НАТО в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
Спецоперация, 21 декабря: Путин рассказал о силах НАТО в зоне спецоперации
Информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе специальной военной операции на Украине хорошо известна, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:20
2022-12-21T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
джо байден
москва
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе специальной военной операции на Украине хорошо известна, заявил президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны РФ; во время выступления на ней же министр обороны Сергей Шойгу заявил, что спецоперация будет продолжена в 2023 году - до полного выполнения поставленных перед ней задач; Владимир Зеленский в среду посещает с визитом США, у него запланирована встреча с президентом Джо Байденом и ряд выступлений. Коллегия Минобороны РФПутин в среду на заседании коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчаний память погибших в ходе специальной военной операции. В выступлении на коллегии он заявил, что вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе спецоперации на Украине хорошо известна. Он также отметил, что вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства Вооруженных сил РФ, как и полученный частями огромный опыт. Также в ходе своего выступления Путин заявил, что до сих пор считает украинский народ братским. Помимо непосредственно спецоперации президент коснулся экономики: он заявил, что РФ не будет заниматься милитаризацией страны и экономики - прежде всего из-за того, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день и структура экономики не требуют этого. После президента выступал Шойгу: он заявил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России. Также он рассказал, что военнослужащие ВС РФ принимают исчерпывающие усилия по исключению гибели гражданского населения на Украине. Также министр обороны рассказал, что за время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих, 120 человек получили звание Героя России, всего государственными наградами были награждены свыше 100 тысяч человек. Кроме того, комментируя работу медиков, Шойгу заявил, что военные врачи в зоне спецоперации оказывают первую помощь раненым за 10 минут, доставляют в медицинские подразделения за час, а также рассказал, что российские военные добились самой низкой летальности за историю военной медицины. В завершении своей речи министр сказал, что ВС РФ в 2023 году продолжат проводить спецоперацию - до полного выполнения ее задач, а также продолжат миссии в Сирии и Нагорном Карабахе. Ход операцииВС РФ в ходе наступления на донецком направлении заняли новые господствующие высоты и рубежи, за сутки уничтожив более 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. В ведомстве также рассказали, что авиация РФ уничтожила нефтехранилище в Харьковской области, которое снабжало топливом войска Украины. Визит Зеленского в СШАКонгресс США в среду ожидает визит Зеленского, сообщил поздней ночью журналист американского издания Punchbowl Эндрю Десидерио, освещающий события на Капитолийском холме. Журналист опубликовал данную информацию в своем аккаунте в Twitter, однако не назвал ее источник. Он также добавил, что это станет первым случаем с начала специальной военной операции, когда Зеленский покинул Украину для совершения визита в другую страну. Позднее об этом также сообщил портал Axios: по его данным, Зеленский выступит с обращением на совместном заседании обеих палат конгресса США. Еще через некоторое время источник РИА Новости в конгрессе США подтвердил информацию о посещении Зеленским Штатов. Утром по Москве высокопоставленный представитель администрации США подтвердил информацию о том, что Зеленский посетит Вашингтон, встретится с Байденом и выступит перед конгрессом. Белый дом видит в визите Зеленского в Вашингтон "сигнал" Путину, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", рассказал высокопоставленный представитель американской администрации. Агентство Блумберг днем в среду сообщило, что Байден должен встретить Зеленского на лужайке у Белого дома в 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск), после чего пройдет встреча Зеленского с американским лидером, членами совета нацбезопасности США и кабинетом американского президента, пресс-конференция может пройти в 16.30 (0.30 четверга мск). Подробности визита Зеленского позднее раскрыл координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби: он заявил, что Байден и Зеленский обсудят видение "справедливого мира" на Украине, а также рассказал, что США участвуют в обеспечении безопасности поездки Зеленского в Вашингтон и обратно. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что самолет с Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона. Медведев в ПекинеЗампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев посетил Пекин, встретился с лидером Китая Си Цзиньпином: среди прочего они обсудили конфликт на Украине, сообщили в секретариате зампреда СБ. Как отметили в секретариате, Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина. В ходе встречи, комментируя конфликт на Украине, Си Цзиньпин выразил надежду, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог. Международная обстановкаСША не видят в ближайшей перспективе возможности завершить конфликт на Украине методами дипломатии и не собираются подталкивать Зеленского к переговорам, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. Он также заявил, что США "ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году" не отправят американских солдат на Украину для участия в боевых действиях против России. Большинство населения стран ЕС, за исключением жителей стран Балтии и Польши, хотело бы, чтобы Россия и Украина начали мирные переговоры, свидетельствуют результаты опроса венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg, проводимого во всех странах Евросоюза. Байден в среду подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов, говорится в документе, обнародованном Белым домом. США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму порядка 1,85 миллиарда долларов, она включает в себя систему ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен. Новые территории РоссииСпецслужбы РФ предотвратили диверсии на территории Луганской Народной Республики, которые готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона "Кракен"*, сообщил источник РИА Новости. По словам источника, в оборудованном членами ДРГ тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство на основе артиллерийского снаряда, три гранаты РГД-5, две мины ТМ-62 со взрывателями, военная форма, а также недалеко от схрона - инкассаторская машина, на которой националисты планировали проникнуть к месту проведения диверсии. Визит Гросси в МосквуГлава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в четверг, 22 декабря, проведет консультации, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. По его словам, консультации будут посвящены инициативе о создании зоны ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. Ульянов заявил, что в рамках создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно предусмотреть систему мониторинга соблюдения возможных договоренностей. Он также рассказал, что угроза создания Украиной "грязной бомбы" сохраняется, несмотря на инспекцию МАГАТЭ. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встречи Гросси с Путиным не планируется.* запрещенная в России террористическая организация
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, москва, россия, вена, магатэ, запорожская аэс, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Джо Байден, Москва, Россия, Вена, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
22:20 21.12.2022
 
Спецоперация, 21 декабря: Путин рассказал о силах НАТО в зоне спецоперации

Путин заявил, что данные о силах НАТО в зоне спецоперации хорошо известны

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе специальной военной операции на Украине хорошо известна, заявил президент России Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны РФ; во время выступления на ней же министр обороны Сергей Шойгу заявил, что спецоперация будет продолжена в 2023 году - до полного выполнения поставленных перед ней задач; Владимир Зеленский в среду посещает с визитом США, у него запланирована встреча с президентом Джо Байденом и ряд выступлений.

Коллегия Минобороны РФ

Путин в среду на заседании коллегии Минобороны попросил почтить минутой молчаний память погибших в ходе специальной военной операции.
В выступлении на коллегии он заявил, что вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе спецоперации на Украине хорошо известна. Он также отметил, что вооружения НАТО должны быть проанализированы и использованы для строительства Вооруженных сил РФ, как и полученный частями огромный опыт. Также в ходе своего выступления Путин заявил, что до сих пор считает украинский народ братским.
Боец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:38Специальная военная операция на Украине
СМИ: Запад недооценил российскую военную мощь
Помимо непосредственно спецоперации президент коснулся экономики: он заявил, что РФ не будет заниматься милитаризацией страны и экономики - прежде всего из-за того, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день и структура экономики не требуют этого.
После президента выступал Шойгу: он заявил, что Запад стремится максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления России. Также он рассказал, что военнослужащие ВС РФ принимают исчерпывающие усилия по исключению гибели гражданского населения на Украине.
Также министр обороны рассказал, что за время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих, 120 человек получили звание Героя России, всего государственными наградами были награждены свыше 100 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 18:20
Помощник Рейгана раскрыл главное отличие Путина от западных политиков
Кроме того, комментируя работу медиков, Шойгу заявил, что военные врачи в зоне спецоперации оказывают первую помощь раненым за 10 минут, доставляют в медицинские подразделения за час, а также рассказал, что российские военные добились самой низкой летальности за историю военной медицины. В завершении своей речи министр сказал, что ВС РФ в 2023 году продолжат проводить спецоперацию - до полного выполнения ее задач, а также продолжат миссии в Сирии и Нагорном Карабахе.

Ход операции

ВС РФ в ходе наступления на донецком направлении заняли новые господствующие высоты и рубежи, за сутки уничтожив более 80 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
В ведомстве также рассказали, что авиация РФ уничтожила нефтехранилище в Харьковской области, которое снабжало топливом войска Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:20Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2022

Визит Зеленского в США

Конгресс США в среду ожидает визит Зеленского, сообщил поздней ночью журналист американского издания Punchbowl Эндрю Десидерио, освещающий события на Капитолийском холме. Журналист опубликовал данную информацию в своем аккаунте в Twitter, однако не назвал ее источник. Он также добавил, что это станет первым случаем с начала специальной военной операции, когда Зеленский покинул Украину для совершения визита в другую страну. Позднее об этом также сообщил портал Axios: по его данным, Зеленский выступит с обращением на совместном заседании обеих палат конгресса США. Еще через некоторое время источник РИА Новости в конгрессе США подтвердил информацию о посещении Зеленским Штатов.
Утром по Москве высокопоставленный представитель администрации США подтвердил информацию о том, что Зеленский посетит Вашингтон, встретится с Байденом и выступит перед конгрессом. Белый дом видит в визите Зеленского в Вашингтон "сигнал" Путину, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", рассказал высокопоставленный представитель американской администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 18:07
Псаки объяснила визит Зеленского в США
Агентство Блумберг днем в среду сообщило, что Байден должен встретить Зеленского на лужайке у Белого дома в 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск), после чего пройдет встреча Зеленского с американским лидером, членами совета нацбезопасности США и кабинетом американского президента, пресс-конференция может пройти в 16.30 (0.30 четверга мск).
Подробности визита Зеленского позднее раскрыл координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби: он заявил, что Байден и Зеленский обсудят видение "справедливого мира" на Украине, а также рассказал, что США участвуют в обеспечении безопасности поездки Зеленского в Вашингтон и обратно.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что самолет с Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 21:42
Зеленский заявил, что хочет обсудить сотрудничество Украины и США

Медведев в Пекине

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев посетил Пекин, встретился с лидером Китая Си Цзиньпином: среди прочего они обсудили конфликт на Украине, сообщили в секретариате зампреда СБ. Как отметили в секретариате, Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина.
В ходе встречи, комментируя конфликт на Украине, Си Цзиньпин выразил надежду, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Пекине с генеральным секретарем Компартии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином. 21 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 10:43
Медведев назвал прошедшие российско-китайские переговоры полезными

Международная обстановка

США не видят в ближайшей перспективе возможности завершить конфликт на Украине методами дипломатии и не собираются подталкивать Зеленского к переговорам, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. Он также заявил, что США "ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году" не отправят американских солдат на Украину для участия в боевых действиях против России.
Большинство населения стран ЕС, за исключением жителей стран Балтии и Польши, хотело бы, чтобы Россия и Украина начали мирные переговоры, свидетельствуют результаты опроса венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg, проводимого во всех странах Евросоюза.
Морской пехотинец Вооруженных сил США во время учений - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:00
США планируют полномасштабную войну с Россией
Байден в среду подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов, говорится в документе, обнародованном Белым домом.
США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму порядка 1,85 миллиарда долларов, она включает в себя систему ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 08:00
Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет

Новые территории России

Спецслужбы РФ предотвратили диверсии на территории Луганской Народной Республики, которые готовили участники запрещенного в России украинского нацбатальона "Кракен"*, сообщил источник РИА Новости. По словам источника, в оборудованном членами ДРГ тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство на основе артиллерийского снаряда, три гранаты РГД-5, две мины ТМ-62 со взрывателями, военная форма, а также недалеко от схрона - инкассаторская машина, на которой националисты планировали проникнуть к месту проведения диверсии.
Женщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 08:00
Киев заплатит за преступления против человечности

Визит Гросси в Москву

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в четверг, 22 декабря, проведет консультации, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. По его словам, консультации будут посвящены инициативе о создании зоны ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. Ульянов заявил, что в рамках создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС нужно предусмотреть систему мониторинга соблюдения возможных договоренностей. Он также рассказал, что угроза создания Украиной "грязной бомбы" сохраняется, несмотря на инспекцию МАГАТЭ.
Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встречи Гросси с Путиным не планируется.
* запрещенная в России террористическая организация
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 17:07
Глава "Росатома" и спецпредставитель президента России встретятся с Гросси
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДжо БайденМоскваРоссияВенаМАГАТЭЗапорожская АЭСПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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