https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840269653.html

Шойгу рассказал о потерях Киева с начала спецоперации

Шойгу рассказал о потерях Киева с начала спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу рассказал о потерях Киева с начала спецоперации

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Киева на начало российской спецоперации,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:23

2022-12-21T15:23

2022-12-21T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Киева на начало российской спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России."Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. Существенная часть вооружения и техники, имевшаяся на начало операции, уничтожена", - подчеркнул Шойгу.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)