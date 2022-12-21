https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840269653.html
Шойгу рассказал о потерях Киева с начала спецоперации
Шойгу рассказал о потерях Киева с начала спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу рассказал о потерях Киева с начала спецоперации
Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Киева на начало российской спецоперации,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:23
2022-12-21T15:23
2022-12-21T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Киева на начало российской спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России."Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. Существенная часть вооружения и техники, имевшаяся на начало операции, уничтожена", - подчеркнул Шойгу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:23 21.12.2022 (обновлено: 15:29 21.12.2022)
Шойгу рассказал о потерях Киева с начала спецоперации
Шойгу: ВСУ понесли значительные потери, уничтожена существенная часть вооружения и техники