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Шойгу рассказал о потерях Киева с начала спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840269653.html
Шойгу рассказал о потерях Киева с начала спецоперации
Шойгу рассказал о потерях Киева с начала спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу рассказал о потерях Киева с начала спецоперации
Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Киева на начало российской спецоперации,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:23
2022-12-21T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Киева на начало российской спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России."Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. Существенная часть вооружения и техники, имевшаяся на начало операции, уничтожена", - подчеркнул Шойгу.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:23 21.12.2022 (обновлено: 15:29 21.12.2022)
 
Шойгу рассказал о потерях Киева с начала спецоперации

Шойгу: ВСУ понесли значительные потери, уничтожена существенная часть вооружения и техники

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Киева на начало российской спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
"Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. Существенная часть вооружения и техники, имевшаяся на начало операции, уничтожена", - подчеркнул Шойгу.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:20Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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