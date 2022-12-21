https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840203035.html
Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко
Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2022
Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко
Цели спецоперации обязательно будут достигнуты, в этом сомнений не должно быть ни у кого, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:06
2022-12-21T12:06
2022-12-21T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
валентина матвиенко
совет федерации рф
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Цели спецоперации обязательно будут достигнуты, в этом сомнений не должно быть ни у кого, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что двойные стандарты и массированная русофобия противоречат любому международному праву, противоречит "любому здравому смыслу". "Мне кажется, вот это понимание правоты нашего дела - это очень важно сегодня. Это очень важное условие для скорейшего завершения специальной военной операции и нашей победы, и достижения тех целей, которые мы поставили", - подчеркнула она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, валентина матвиенко, совет федерации рф, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Украина, Вооруженные силы РФ
Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко
Матвиенко: цели спецоперации будут достигнуты, в этом сомнений не должно быть ни у кого
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Цели спецоперации обязательно будут достигнуты, в этом сомнений не должно быть ни у кого, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Все делается для того, чтобы эти цели были достигнуты, вот сомнений ни у кого на этот счет не должно быть. Они обязательно будут достигнуты, потому что важнее национальной безопасности, национального суверенитета для наших граждан ничего нет", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции.
Она отметила, что двойные стандарты и массированная русофобия противоречат любому международному праву, противоречит "любому здравому смыслу".
"Мне кажется, вот это понимание правоты нашего дела - это очень важно сегодня. Это очень важное условие для скорейшего завершения специальной военной операции и нашей победы, и достижения тех целей, которые мы поставили", - подчеркнула она.