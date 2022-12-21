https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840203035.html

Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко

Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2022

Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко

Цели спецоперации обязательно будут достигнуты, в этом сомнений не должно быть ни у кого, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:06

2022-12-21T12:06

2022-12-21T12:06

специальная военная операция на украине

безопасность

валентина матвиенко

совет федерации рф

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Цели спецоперации обязательно будут достигнуты, в этом сомнений не должно быть ни у кого, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что двойные стандарты и массированная русофобия противоречат любому международному праву, противоречит "любому здравому смыслу". "Мне кажется, вот это понимание правоты нашего дела - это очень важно сегодня. Это очень важное условие для скорейшего завершения специальной военной операции и нашей победы, и достижения тех целей, которые мы поставили", - подчеркнула она.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, валентина матвиенко, совет федерации рф, украина, вооруженные силы рф