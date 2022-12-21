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Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко
Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2022
Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко
Цели спецоперации обязательно будут достигнуты, в этом сомнений не должно быть ни у кого, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:06
2022-12-21T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
валентина матвиенко
совет федерации рф
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Цели спецоперации обязательно будут достигнуты, в этом сомнений не должно быть ни у кого, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что двойные стандарты и массированная русофобия противоречат любому международному праву, противоречит "любому здравому смыслу". "Мне кажется, вот это понимание правоты нашего дела - это очень важно сегодня. Это очень важное условие для скорейшего завершения специальной военной операции и нашей победы, и достижения тех целей, которые мы поставили", - подчеркнула она.
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безопасность, валентина матвиенко, совет федерации рф, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Украина, Вооруженные силы РФ
12:06 21.12.2022
 
Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко

Матвиенко: цели спецоперации будут достигнуты, в этом сомнений не должно быть ни у кого

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Цели спецоперации обязательно будут достигнуты, в этом сомнений не должно быть ни у кого, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Все делается для того, чтобы эти цели были достигнуты, вот сомнений ни у кого на этот счет не должно быть. Они обязательно будут достигнуты, потому что важнее национальной безопасности, национального суверенитета для наших граждан ничего нет", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции.
Она отметила, что двойные стандарты и массированная русофобия противоречат любому международному праву, противоречит "любому здравому смыслу".
"Мне кажется, вот это понимание правоты нашего дела - это очень важно сегодня. Это очень важное условие для скорейшего завершения специальной военной операции и нашей победы, и достижения тех целей, которые мы поставили", - подчеркнула она.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 декабря, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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