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Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации некорректно
Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации некорректно - РИА Новости, 21.12.2022
Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации некорректно
Говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, она изначально не подгонялась ни под какие даты, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:57
2022-12-21T11:57
2022-12-21T11:57
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, она изначально не подгонялась ни под какие даты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Цели, задачи специальной военной операции - они определены, и закончится специальная военная операция тогда, когда эти цели будут достигнуты. Говорить о конкретных сроках, датах, на мой взгляд, некорректно, потому что изначально, когда было принято решение специальной военной операции, она не подгонялась под какие-то даты, под какие-то сроки", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции. По ее словам, СВО была единственной возможной мерой защиты безопасности России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации некорректно
Матвиенко назвала спецоперацию единственной возможной мерой защиты безопасности России