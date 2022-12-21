https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840199698.html

Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации некорректно

Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации некорректно - РИА Новости, 21.12.2022

Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации некорректно

Говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, она изначально не подгонялась ни под какие даты, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:57

2022-12-21T11:57

2022-12-21T11:57

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, она изначально не подгонялась ни под какие даты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Цели, задачи специальной военной операции - они определены, и закончится специальная военная операция тогда, когда эти цели будут достигнуты. Говорить о конкретных сроках, датах, на мой взгляд, некорректно, потому что изначально, когда было принято решение специальной военной операции, она не подгонялась под какие-то даты, под какие-то сроки", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции. По ее словам, СВО была единственной возможной мерой защиты безопасности России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко