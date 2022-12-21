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Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации некорректно - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840199698.html
Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации некорректно
Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации некорректно - РИА Новости, 21.12.2022
Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации некорректно
Говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, она изначально не подгонялась ни под какие даты, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:57
2022-12-21T11:57
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, она изначально не подгонялась ни под какие даты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Цели, задачи специальной военной операции - они определены, и закончится специальная военная операция тогда, когда эти цели будут достигнуты. Говорить о конкретных сроках, датах, на мой взгляд, некорректно, потому что изначально, когда было принято решение специальной военной операции, она не подгонялась под какие-то даты, под какие-то сроки", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции. По ее словам, СВО была единственной возможной мерой защиты безопасности России.
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безопасность, украина, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
11:57 21.12.2022
 
Матвиенко заявила, что говорить о сроках окончания спецоперации некорректно

Матвиенко назвала спецоперацию единственной возможной мерой защиты безопасности России

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, она изначально не подгонялась ни под какие даты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Цели, задачи специальной военной операции - они определены, и закончится специальная военная операция тогда, когда эти цели будут достигнуты. Говорить о конкретных сроках, датах, на мой взгляд, некорректно, потому что изначально, когда было принято решение специальной военной операции, она не подгонялась под какие-то даты, под какие-то сроки", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции.
По ее словам, СВО была единственной возможной мерой защиты безопасности России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 декабря, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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