https://ria.ru/20221221/sp-1840200744.html
Матвиенко назвала возможные сроки назначения главы Счетной палаты
Матвиенко назвала возможные сроки назначения главы Счетной палаты - РИА Новости, 21.12.2022
Матвиенко назвала возможные сроки назначения главы Счетной палаты
Сенаторы могут назначить главу Счётной палаты в начале весенней сессии, сейчас идут консультации, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:59
2022-12-21T11:59
2022-12-21T12:01
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
счетная палата рф
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сенаторы могут назначить главу Счётной палаты в начале весенней сессии, сейчас идут консультации, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Я полагаю, что назначение председателя Счётной палаты состоится в начале весенней сессии", - сказала политик в ходе брифинга. По её словам, сейчас идут консультации, предложений много. Однако сенаторы не торопятся, серьезно подходят к определению кандидатов на этот пост. "Главное - профессиональные качества человека", - отметила спикер.
https://ria.ru/20221219/politika-1839659530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, счетная палата рф, россия
Политика, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Счетная палата РФ, Россия
11:59 21.12.2022 (обновлено: 12:01 21.12.2022)
Матвиенко назвала возможные сроки назначения главы Счетной палаты
Матвиенко: назначение главы Счетной палаты может состояться в начале весенней сессии СФ
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сенаторы могут назначить главу Счётной палаты в начале весенней сессии, сейчас идут консультации, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я полагаю, что назначение председателя Счётной палаты состоится в начале весенней сессии", - сказала политик в ходе брифинга. По её словам, сейчас идут консультации, предложений много. Однако сенаторы не торопятся, серьезно подходят к определению кандидатов на этот пост.
"Главное - профессиональные качества человека", - отметила спикер.