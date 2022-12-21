https://ria.ru/20221221/sp-1840200744.html

Матвиенко назвала возможные сроки назначения главы Счетной палаты

Матвиенко назвала возможные сроки назначения главы Счетной палаты - РИА Новости, 21.12.2022

Матвиенко назвала возможные сроки назначения главы Счетной палаты

Сенаторы могут назначить главу Счётной палаты в начале весенней сессии, сейчас идут консультации, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:59

2022-12-21T11:59

2022-12-21T12:01

политика

совет федерации рф

валентина матвиенко

счетная палата рф

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сенаторы могут назначить главу Счётной палаты в начале весенней сессии, сейчас идут консультации, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Я полагаю, что назначение председателя Счётной палаты состоится в начале весенней сессии", - сказала политик в ходе брифинга. По её словам, сейчас идут консультации, предложений много. Однако сенаторы не торопятся, серьезно подходят к определению кандидатов на этот пост. "Главное - профессиональные качества человека", - отметила спикер.

https://ria.ru/20221219/politika-1839659530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, счетная палата рф, россия