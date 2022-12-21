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Командир спецназа "Ахмат" рассказал о продвижении в Соледаре - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/soledar-1840368832.html
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о продвижении в Соледаре
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о продвижении в Соледаре - РИА Новости, 21.12.2022
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о продвижении в Соледаре
Бойцы спецназа "Ахмат" продвинулись в районе Соледара в ДНР, сообщил РИА Новости командир подразделения, помощник главы Чечни Апты Алаудинов. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:06
2022-12-21T22:32
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
рамзан кадыров
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ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" продвинулись в районе Соледара в ДНР, сообщил РИА Новости командир подразделения, помощник главы Чечни Апты Алаудинов.Накануне он рассказал, что украинские военные выдохлись и отказываются идти в атаку на этом участке боевых действий.Российская армия же движется хорошими темпами, освобождая от противника все новые участки, уточнил Алаудинов.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее в среду уточнил, что мобилизованные украинские бойцы бегут со своих позиций в районе Соледара и Артемовска. По его словам, ВСУ отказались от наступательных действий на участках возле этих городов и перешли в глухую оборону из-за потерь в живой силе и технике.В минувшие выходные российские военные взяли под контроль Яковлевку, которая находится северо-восточнее Соледара. За сам город идут ожесточенные бои.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221220/donbass-1839896754.html
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"Мы у них отвоевываем очень хорошие участки". Командир спецназа "Ахмат" о продвижении в Соледаре
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов проверил позиции бойцов на лисичанском направлении и рассказал РИА Новости о продвижении подразделений в районе Соледара.
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апты алаудинов, рамзан кадыров, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Соледар, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
20:06 21.12.2022 (обновлено: 22:32 21.12.2022)
 
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о продвижении в Соледаре

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов сообщил о продвижении бойцов подразделения в Соледаре

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ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" продвинулись в районе Соледара в ДНР, сообщил РИА Новости командир подразделения, помощник главы Чечни Апты Алаудинов.

"Наши подразделения очень хорошую работу ведут именно в городе Соледаре. Ежедневно они продвигаются и выбивают противника с позиций. Ежедневно мы у них отвоевываем очень хорошие участки", — заявил офицер.

Накануне он рассказал, что украинские военные выдохлись и отказываются идти в атаку на этом участке боевых действий.
Российская армия же движется хорошими темпами, освобождая от противника все новые участки, уточнил Алаудинов.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район Соледара
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее в среду уточнил, что мобилизованные украинские бойцы бегут со своих позиций в районе Соледара и Артемовска. По его словам, ВСУ отказались от наступательных действий на участках возле этих городов и перешли в глухую оборону из-за потерь в живой силе и технике.
В минувшие выходные российские военные взяли под контроль Яковлевку, которая находится северо-восточнее Соледара. За сам город идут ожесточенные бои.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновРамзан КадыровСоледарДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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