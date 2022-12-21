https://ria.ru/20221221/soledar-1840368832.html

Командир спецназа "Ахмат" рассказал о продвижении в Соледаре

Командир спецназа "Ахмат" рассказал о продвижении в Соледаре - РИА Новости, 21.12.2022

Командир спецназа "Ахмат" рассказал о продвижении в Соледаре

Бойцы спецназа "Ахмат" продвинулись в районе Соледара в ДНР, сообщил РИА Новости командир подразделения, помощник главы Чечни Апты Алаудинов. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T20:06

2022-12-21T20:06

2022-12-21T22:32

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

рамзан кадыров

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" продвинулись в районе Соледара в ДНР, сообщил РИА Новости командир подразделения, помощник главы Чечни Апты Алаудинов.Накануне он рассказал, что украинские военные выдохлись и отказываются идти в атаку на этом участке боевых действий.Российская армия же движется хорошими темпами, освобождая от противника все новые участки, уточнил Алаудинов.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее в среду уточнил, что мобилизованные украинские бойцы бегут со своих позиций в районе Соледара и Артемовска. По его словам, ВСУ отказались от наступательных действий на участках возле этих городов и перешли в глухую оборону из-за потерь в живой силе и технике.В минувшие выходные российские военные взяли под контроль Яковлевку, которая находится северо-восточнее Соледара. За сам город идут ожесточенные бои.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221220/donbass-1839896754.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы у них отвоевываем очень хорошие участки". Командир спецназа "Ахмат" о продвижении в Соледаре Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов проверил позиции бойцов на лисичанском направлении и рассказал РИА Новости о продвижении подразделений в районе Соледара. 2022-12-21T20:06 true PT4M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

апты алаудинов, рамзан кадыров, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика