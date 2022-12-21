https://ria.ru/20221221/soledar-1840152306.html
Украинские военные покидают позиции у Соледара
Украинские военные покидают позиции у Соледара - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские военные покидают позиции у Соледара
Мобилизованные украинские военнослужащие бегут со своих позиций в районе Соледара, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:14
2022-12-21T08:14
2022-12-21T09:21
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
донецкая народная республика
андрей марочко
луганская народная республика
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Мобилизованные украинские военнослужащие бегут со своих позиций в районе Соледара, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. "Не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, часть военнослужащих из числа мобилизованных граждан начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка", — рассказал собеседник агентства.В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный призвал президента Владимира Зеленского подписать принятый Радой закон, ужесточающий наказание за невыполнение приказа. Наказание может увеличиться с нынешних трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет.Как уже отмечал Марочко, в районах Соледара и Артемовска украинские войска отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону "из-за ежедневных потерь в живой силе и технике".В минувшие выходные российская армия взяла под контроль Яковлевку, которая находится северо-восточнее Соледара.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836798498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, соледар, донецкая народная республика, андрей марочко, луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины
08:14 21.12.2022 (обновлено: 09:21 21.12.2022)
Украинские военные покидают позиции у Соледара
Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что мобилизованные бойцы ВСУ бегут с позиций у Соледара