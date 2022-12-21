https://ria.ru/20221221/shoygu-1840285910.html
Шойгу поручил завершить цифровую трансформацию военкоматов
Шойгу поручил завершить цифровую трансформацию военкоматов - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу поручил завершить цифровую трансформацию военкоматов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости завершить цифровизацию российских военкоматов. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:57
2022-12-21T15:57
2022-12-21T17:08
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости завершить цифровизацию российских военкоматов."Завершить цифровую трансформацию военкоматов", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.
https://radiosputnik.ria.ru/20221221/ucheniya-1840298548.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, россия
Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Россия
15:57 21.12.2022 (обновлено: 17:08 21.12.2022)
Шойгу поручил завершить цифровую трансформацию военкоматов
Глава Минобороны Шойгу поручил завершить цифровую трансформацию военкоматов