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Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/shoygu-1840284197.html
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
Пять дивизий морской пехоты надо будет сформировать в береговых войсках российского ВМФ на базе существующих бригад морпехов, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:53
2022-12-21T18:20
безопасность
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пять дивизий морской пехоты надо будет сформировать в береговых войсках российского ВМФ на базе существующих бригад морпехов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, он сообщил, что в 2023 году в состав ВМФ России примут атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей."Принять (в 2023 году – прим. ред.) в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей", - сообщил Шойгу.
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безопасность, сергей шойгу, россия
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия
15:53 21.12.2022 (обновлено: 18:20 21.12.2022)
 
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ

Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты на базе существующих бригад

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пять дивизий морской пехоты надо будет сформировать в береговых войсках российского ВМФ на базе существующих бригад морпехов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В береговых войсках Военно-Морского Флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.
Кроме того, он сообщил, что в 2023 году в состав ВМФ России примут атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.
"Принять (в 2023 году – прим. ред.) в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей", - сообщил Шойгу.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРоссия
 
 
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