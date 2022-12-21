https://ria.ru/20221221/shoygu-1840284197.html

Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ

Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ

Пять дивизий морской пехоты надо будет сформировать в береговых войсках российского ВМФ на базе существующих бригад морпехов, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:53

2022-12-21T15:53

2022-12-21T18:20

безопасность

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пять дивизий морской пехоты надо будет сформировать в береговых войсках российского ВМФ на базе существующих бригад морпехов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, он сообщил, что в 2023 году в состав ВМФ России примут атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей."Принять (в 2023 году – прим. ред.) в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей", - сообщил Шойгу.

https://ria.ru/20221221/kontraktniki-1840291613.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, сергей шойгу, россия