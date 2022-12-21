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Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
Пять дивизий морской пехоты надо будет сформировать в береговых войсках российского ВМФ на базе существующих бригад морпехов, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:53
2022-12-21T15:53
2022-12-21T18:20
безопасность
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пять дивизий морской пехоты надо будет сформировать в береговых войсках российского ВМФ на базе существующих бригад морпехов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, он сообщил, что в 2023 году в состав ВМФ России примут атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей."Принять (в 2023 году – прим. ред.) в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей", - сообщил Шойгу.
https://ria.ru/20221221/kontraktniki-1840291613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сергей шойгу, россия
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия
15:53 21.12.2022 (обновлено: 18:20 21.12.2022)
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты на базе существующих бригад
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пять дивизий морской пехоты надо будет сформировать в береговых войсках российского ВМФ на базе существующих бригад морпехов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В береговых войсках Военно-Морского Флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.
Кроме того, он сообщил, что в 2023 году в состав ВМФ России примут атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.
"Принять (в 2023 году – прим. ред.) в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей", - сообщил Шойгу.