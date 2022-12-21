https://ria.ru/20221221/shoygu-1840271612.html
Шойгу: частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск
Шойгу: частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу: частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск
Частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности российских войск и активизировать боевые действия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:26
2022-12-21T15:26
2022-12-21T15:46
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности российских войск и активизировать боевые действия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В целом частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.
https://ria.ru/20221221/opyt-1840279999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, безопасность, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России
15:26 21.12.2022 (обновлено: 15:46 21.12.2022)
Шойгу: частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск
Шойгу: частичная мобилизация повысила возможности войск и активизировала боевые действия