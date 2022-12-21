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Матвиенко вручит удостоверения новым сенаторам 23 декабря, сообщил источник - РИА Новости, 21.12.2022
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Матвиенко вручит удостоверения новым сенаторам 23 декабря, сообщил источник
Матвиенко вручит удостоверения новым сенаторам 23 декабря, сообщил источник - РИА Новости, 21.12.2022
Матвиенко вручит удостоверения новым сенаторам 23 декабря, сообщил источник
Сенаторы от четырех новых регионов России, назначенные в Совет Федерации во вторник, получат свои удостоверения и нагрудные значки на заседании верхней палаты... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:53
2022-12-21T10:57
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сенаторы от четырех новых регионов России, назначенные в Совет Федерации во вторник, получат свои удостоверения и нагрудные значки на заседании верхней палаты российского парламента 23 декабря, их вручит спикер СФ Валентина Матвиенко, сообщил источник РИА Новости. "В пятницу на заседании они получат удостоверения. Валентина Ивановна (Матвиенко) вручит их", - сказал собеседник агентства.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
10:53 21.12.2022 (обновлено: 10:57 21.12.2022)
 
Матвиенко вручит удостоверения новым сенаторам 23 декабря, сообщил источник

Спикер Совфеда Матвиенко вручит удостоверения сенаторам от новых регионов 23 декабря

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сенаторы от четырех новых регионов России, назначенные в Совет Федерации во вторник, получат свои удостоверения и нагрудные значки на заседании верхней палаты российского парламента 23 декабря, их вручит спикер СФ Валентина Матвиенко, сообщил источник РИА Новости.
"В пятницу на заседании они получат удостоверения. Валентина Ивановна (Матвиенко) вручит их", - сказал собеседник агентства.
Сенатор от ЛНР в Совете Федерации Дарья Лантратова - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 14:46
Дарья Лантратова стала сенатором от ЛНР в Совете Федерации
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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