https://ria.ru/20221221/senatory-1840177658.html

Матвиенко вручит удостоверения новым сенаторам 23 декабря, сообщил источник

Матвиенко вручит удостоверения новым сенаторам 23 декабря, сообщил источник - РИА Новости, 21.12.2022

Матвиенко вручит удостоверения новым сенаторам 23 декабря, сообщил источник

Сенаторы от четырех новых регионов России, назначенные в Совет Федерации во вторник, получат свои удостоверения и нагрудные значки на заседании верхней палаты... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:53

2022-12-21T10:53

2022-12-21T10:57

валентина матвиенко

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сенаторы от четырех новых регионов России, назначенные в Совет Федерации во вторник, получат свои удостоверения и нагрудные значки на заседании верхней палаты российского парламента 23 декабря, их вручит спикер СФ Валентина Матвиенко, сообщил источник РИА Новости. "В пятницу на заседании они получат удостоверения. Валентина Ивановна (Матвиенко) вручит их", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221220/lantratova-1840002229.html

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валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика