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Си Цзиньпин выразил надежду на диалог в украинском кризисе
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог в украинском кризисе - РИА Новости, 21.12.2022
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог в украинском кризисе
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:19
2022-12-21T11:19
2022-12-21T11:57
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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, сообщает Центральное телевидение Китая. С соответствующим заявлением китайский лидер выступил в среду в ходе встречи с председателем партии "Единая Россия", зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. "Что касается украинского кризиса, то Китай всегда определял свою позицию и политику, опираясь на факты, отстаивал объективную и справедливую позицию, активно настаивал на примирении и проведении переговоров. Надеюсь, что соответствующие стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, политическими методами решат волнующие их вопросы в сфере безопасности", - сказал Си Цзиньпин.
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в мире, дмитрий медведев, си цзиньпин, пекин, китай, россия, единая россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, Пекин, Китай, Россия, Единая Россия
11:19 21.12.2022 (обновлено: 11:57 21.12.2022)
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог в украинском кризисе
Си Цзиньпин выразил надежду, что стороны украинского конфликта сохранят сдержанность
ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, сообщает Центральное телевидение Китая.
С соответствующим заявлением китайский лидер выступил в среду в ходе встречи с председателем партии "Единая Россия", зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.
"Что касается украинского кризиса, то Китай всегда определял свою позицию и политику, опираясь на факты, отстаивал объективную и справедливую позицию, активно настаивал на примирении и проведении переговоров. Надеюсь, что соответствующие стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, политическими методами решат волнующие их вопросы в сфере безопасности", - сказал Си Цзиньпин.