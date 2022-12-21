Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог в украинском кризисе - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/sderzhannost-1840186188.html
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог в украинском кризисе
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог в украинском кризисе - РИА Новости, 21.12.2022
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог в украинском кризисе
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:19
2022-12-21T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий медведев
си цзиньпин
пекин
китай
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840194173_0:0:2696:1516_1920x0_80_0_0_4d17065ac1abdc96c98c8eae388afafb.jpg
ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, сообщает Центральное телевидение Китая. С соответствующим заявлением китайский лидер выступил в среду в ходе встречи с председателем партии "Единая Россия", зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. "Что касается украинского кризиса, то Китай всегда определял свою позицию и политику, опираясь на факты, отстаивал объективную и справедливую позицию, активно настаивал на примирении и проведении переговоров. Надеюсь, что соответствующие стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, политическими методами решат волнующие их вопросы в сфере безопасности", - сказал Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20221221/krizis-1840172771.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840194173_0:0:2696:2022_1920x0_80_0_0_98c0759bc80d9783a839f81e82a67961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий медведев, си цзиньпин, пекин, китай, россия, единая россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Медведев, Си Цзиньпин, Пекин, Китай, Россия, Единая Россия
11:19 21.12.2022 (обновлено: 11:57 21.12.2022)
 
Си Цзиньпин выразил надежду на диалог в украинском кризисе

Си Цзиньпин выразил надежду, что стороны украинского конфликта сохранят сдержанность

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине с заместителем председателя Совета безопасности РФ, председателем партии "Единая Россия" РФ Дмитрием Медведевым. 21 декабря 2022
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине с заместителем председателя Совета безопасности РФ, председателем партии Единая Россия РФ Дмитрием Медведевым. 21 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине с заместителем председателя Совета безопасности РФ, председателем партии "Единая Россия" РФ Дмитрием Медведевым. 21 декабря 2022
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, сообщает Центральное телевидение Китая.
С соответствующим заявлением китайский лидер выступил в среду в ходе встречи с председателем партии "Единая Россия", зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.
"Что касается украинского кризиса, то Китай всегда определял свою позицию и политику, опираясь на факты, отстаивал объективную и справедливую позицию, активно настаивал на примирении и проведении переговоров. Надеюсь, что соответствующие стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, политическими методами решат волнующие их вопросы в сфере безопасности", - сказал Си Цзиньпин.
Кадры встречи Дмитрия Медведева с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Вчера, 10:35Специальная военная операция на Украине
Медведев обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий МедведевСи ЦзиньпинПекинКитайРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала