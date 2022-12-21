https://ria.ru/20221221/sderzhannost-1840186188.html

Си Цзиньпин выразил надежду на диалог в украинском кризисе

Си Цзиньпин выразил надежду на диалог в украинском кризисе - РИА Новости, 21.12.2022

Си Цзиньпин выразил надежду на диалог в украинском кризисе

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут... РИА Новости, 21.12.2022

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2022-12-21T11:57

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что задействованные в украинском конфликте стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, сообщает Центральное телевидение Китая. С соответствующим заявлением китайский лидер выступил в среду в ходе встречи с председателем партии "Единая Россия", зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. "Что касается украинского кризиса, то Китай всегда определял свою позицию и политику, опираясь на факты, отстаивал объективную и справедливую позицию, активно настаивал на примирении и проведении переговоров. Надеюсь, что соответствующие стороны сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, политическими методами решат волнующие их вопросы в сфере безопасности", - сказал Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20221221/krizis-1840172771.html

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в мире, дмитрий медведев, си цзиньпин, пекин, китай, россия, единая россия