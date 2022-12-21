https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html

В России начались работы по развертыванию МБР "Сармат"

В России начались работы по развертыванию МБР "Сармат" - РИА Новости, 21.12.2022

В России начались работы по развертыванию МБР "Сармат"

В России начались работы по развертыванию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:30

2022-12-21T15:30

2022-12-21T17:18

сармат (ракета)

новое оружие россии

безопасность

сергей шойгу

россия

плесецк (космодром)

северный полюс

плесецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784654248_0:64:1740:1042_1920x0_80_0_0_3bde3371a85e7199dc9dab4f1b8bbcc9.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России начались работы по развертыванию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства."Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию", —сообщил он.Как отметил президент России Владимир Путин, межконтинентальную баллистическую ракету поставят на боевое дежурство в ближайшее время."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. Новая ракета сможет атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.Первый пуск "Сармата" по программе государственных испытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. По словам командующего ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева, "Сармат" имеет такие уникальные характеристики, которые обнулят возможности перспективных систем противоракетной обороны.

https://ria.ru/20220922/sarmat-1818605317.html

https://ria.ru/20220522/vozmezdie-1789977255.html

россия

северный полюс

плесецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сармат (ракета), безопасность, сергей шойгу, россия, плесецк (космодром), северный полюс, плесецк, нато, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, сергей каракаев