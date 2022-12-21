15:30 21.12.2022 (обновлено: 17:18 21.12.2022)
В России начались работы по развертыванию МБР "Сармат"
Глава Минобороны России Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию МБР "Сармат"
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России начались работы по развертыванию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
"Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию", —сообщил он.
"Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию", —сообщил он.
Как отметил президент России Владимир Путин, межконтинентальную баллистическую ракету поставят на боевое дежурство в ближайшее время.
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. Новая ракета сможет атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
Первый пуск "Сармата" по программе государственных испытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
По словам командующего ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева, "Сармат" имеет такие уникальные характеристики, которые обнулят возможности перспективных систем противоракетной обороны.