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В России начались работы по развертыванию МБР "Сармат" - РИА Новости, 21.12.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html
В России начались работы по развертыванию МБР "Сармат"
В России начались работы по развертыванию МБР "Сармат" - РИА Новости, 21.12.2022
В России начались работы по развертыванию МБР "Сармат"
В России начались работы по развертыванию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:30
2022-12-21T17:18
сармат (ракета)
новое оружие россии
безопасность
сергей шойгу
россия
плесецк (космодром)
северный полюс
плесецк
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России начались работы по развертыванию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства."Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию", —сообщил он.Как отметил президент России Владимир Путин, межконтинентальную баллистическую ракету поставят на боевое дежурство в ближайшее время."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. Новая ракета сможет атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.Первый пуск "Сармата" по программе государственных испытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. По словам командующего ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева, "Сармат" имеет такие уникальные характеристики, которые обнулят возможности перспективных систем противоракетной обороны.
https://ria.ru/20220922/sarmat-1818605317.html
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россия
северный полюс
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сармат (ракета), безопасность, сергей шойгу, россия, плесецк (космодром), северный полюс, плесецк, нато, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, сергей каракаев
Сармат (ракета), Новое оружие России, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Плесецк (космодром), Северный полюс, Плесецк, НАТО, Владимир Путин, Ракетные войска стратегического назначения, Сергей Каракаев
15:30 21.12.2022 (обновлено: 17:18 21.12.2022)
 
В России начались работы по развертыванию МБР "Сармат"

Глава Минобороны России Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию МБР "Сармат"

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России начались работы по развертыванию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию", —сообщил он.
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Как отметил президент России Владимир Путин, межконтинентальную баллистическую ракету поставят на боевое дежурство в ближайшее время.
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. Новая ракета сможет атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
Первый пуск "Сармата" по программе государственных испытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
По словам командующего ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева, "Сармат" имеет такие уникальные характеристики, которые обнулят возможности перспективных систем противоракетной обороны.
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Новое оружие РоссииСармат (ракета)БезопасностьСергей ШойгуРоссияПлесецк (космодром)Северный полюсПлесецкНАТОВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначенияСергей Каракаев
 
 
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