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В РЖД рассказали, что чаще всего покупают в пути пассажиры "Сапсанов" - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
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В РЖД рассказали, что чаще всего покупают в пути пассажиры "Сапсанов"
В РЖД рассказали, что чаще всего покупают в пути пассажиры "Сапсанов" - РИА Новости, 21.12.2022
В РЖД рассказали, что чаще всего покупают в пути пассажиры "Сапсанов"
Пассажиры "Сапсанов" чаще всего покупают в пути наборы открыток и модели поезда, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T07:17
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пассажиры "Сапсанов" чаще всего покупают в пути наборы открыток и модели поезда, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЖД. Поезда "Сапсан" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Их пассажиры уже несколько лет могут купить в пути различные товары из специального каталога на борту. Популярность открыток с "Рускеальским экспрессом" объяснить не сложно. Это ретропоезд на паровозной тяге, в составе которого вагоны купе, стилизованный вагон-ресторан и фотокупе, оборудованное интерактивной системой для моментальной фотографии. Интерьеры "Рускеальского экспресса" оформлены в стиле "Николаевского экспресса": в отделке, светильниках, обоях и мебели воссоздана атмосфера старинных вагонов. Проводники носят стилизованную форму.
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общество, технологии, москва, санкт-петербург, ржд, новый год, новости - туризм
Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Новый год, Туризм, Новости - Туризм
07:17 21.12.2022 (обновлено: 10:25 21.12.2022)
 
В РЖД рассказали, что чаще всего покупают в пути пассажиры "Сапсанов"

Пресс-служба РЖД: пассажиры "Сапсанов" чаще всего покупают наборы открыток и модели поезда

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пассажиры "Сапсанов" чаще всего покупают в пути наборы открыток и модели поезда, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Поезда "Сапсан" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Их пассажиры уже несколько лет могут купить в пути различные товары из специального каталога на борту.
"В 2022 году чаще всего пассажиры приобретали: набор открыток "Рускеальский экспресс", модель поезда "Сапсан", ручку "Сапсан", брелоки и магниты "Сапсан", подстаканник "Рускеальский экспресс", - сообщили в РЖД.
Популярность открыток с "Рускеальским экспрессом" объяснить не сложно. Это ретропоезд на паровозной тяге, в составе которого вагоны купе, стилизованный вагон-ресторан и фотокупе, оборудованное интерактивной системой для моментальной фотографии. Интерьеры "Рускеальского экспресса" оформлены в стиле "Николаевского экспресса": в отделке, светильниках, обоях и мебели воссоздана атмосфера старинных вагонов. Проводники носят стилизованную форму.
Буфет в вагоне-ресторане высокоскоростного поезда Сапсан - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
03:34
В РЖД рассказали, что чаще всего заказывают пассажиры "Сапсанов"
 
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