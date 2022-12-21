https://ria.ru/20221221/sapsan-1840149689.html

В РЖД рассказали, что чаще всего покупают в пути пассажиры "Сапсанов"

В РЖД рассказали, что чаще всего покупают в пути пассажиры "Сапсанов" - РИА Новости, 21.12.2022

В РЖД рассказали, что чаще всего покупают в пути пассажиры "Сапсанов"

Пассажиры "Сапсанов" чаще всего покупают в пути наборы открыток и модели поезда, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T07:17

2022-12-21T07:17

2022-12-21T10:25

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пассажиры "Сапсанов" чаще всего покупают в пути наборы открыток и модели поезда, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЖД. Поезда "Сапсан" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Их пассажиры уже несколько лет могут купить в пути различные товары из специального каталога на борту. Популярность открыток с "Рускеальским экспрессом" объяснить не сложно. Это ретропоезд на паровозной тяге, в составе которого вагоны купе, стилизованный вагон-ресторан и фотокупе, оборудованное интерактивной системой для моментальной фотографии. Интерьеры "Рускеальского экспресса" оформлены в стиле "Николаевского экспресса": в отделке, светильниках, обоях и мебели воссоздана атмосфера старинных вагонов. Проводники носят стилизованную форму.

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общество, технологии, москва, санкт-петербург, ржд, новый год, новости - туризм