https://ria.ru/20221221/sapsan-1840149689.html
В РЖД рассказали, что чаще всего покупают в пути пассажиры "Сапсанов"
В РЖД рассказали, что чаще всего покупают в пути пассажиры "Сапсанов" - РИА Новости, 21.12.2022
В РЖД рассказали, что чаще всего покупают в пути пассажиры "Сапсанов"
Пассажиры "Сапсанов" чаще всего покупают в пути наборы открыток и модели поезда, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T07:17
2022-12-21T07:17
2022-12-21T10:25
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пассажиры "Сапсанов" чаще всего покупают в пути наборы открыток и модели поезда, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЖД. Поезда "Сапсан" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Их пассажиры уже несколько лет могут купить в пути различные товары из специального каталога на борту. Популярность открыток с "Рускеальским экспрессом" объяснить не сложно. Это ретропоезд на паровозной тяге, в составе которого вагоны купе, стилизованный вагон-ресторан и фотокупе, оборудованное интерактивной системой для моментальной фотографии. Интерьеры "Рускеальского экспресса" оформлены в стиле "Николаевского экспресса": в отделке, светильниках, обоях и мебели воссоздана атмосфера старинных вагонов. Проводники носят стилизованную форму.
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общество, технологии, москва, санкт-петербург, ржд, новый год, новости - туризм
Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Новый год, Туризм, Новости - Туризм
07:17 21.12.2022 (обновлено: 10:25 21.12.2022)
В РЖД рассказали, что чаще всего покупают в пути пассажиры "Сапсанов"
Пресс-служба РЖД: пассажиры "Сапсанов" чаще всего покупают наборы открыток и модели поезда