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В РЖД рассказали, что чаще всего заказывают пассажиры "Сапсанов" - РИА Новости, 21.12.2022
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В РЖД рассказали, что чаще всего заказывают пассажиры "Сапсанов"
В РЖД рассказали, что чаще всего заказывают пассажиры "Сапсанов" - РИА Новости, 21.12.2022
В РЖД рассказали, что чаще всего заказывают пассажиры "Сапсанов"
Пассажиры высокоскоростных поездов "Сапсан" чаще всего пьют капучино, а из еды предпочитают сэндвич и салат "Цезарь", блинчики с сыром и ветчиной, корзиночку со РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T03:34
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общество
москва
санкт-петербург
ржд
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пассажиры высокоскоростных поездов "Сапсан" чаще всего пьют капучино, а из еды предпочитают сэндвич и салат "Цезарь", блинчики с сыром и ветчиной, корзиночку со смородиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Поезда "Сапсан" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. В меню вагона-бистро, помимо традиционных блюд русской и европейской кухни, включены продукты, рекомендованные для здорового образа жизни, вегетарианское и детское питание, продукты с пониженным содержанием глютена и многое другое. "По итогам одиннадцати месяцев 2022 года чаще всего пассажиры высокоскоростных поездов "Сапсан" заказывали в вагоне-бистро: кофе капучино, сэндвич "Цезарь", блинчики с сыром и ветчиной, салат "Цезарь с курицей" и корзиночку со смородиной", - сообщили в РЖД. Организация питания в "Сапсанах", рассказали в компании, - это целый комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение спроса пассажиров на борту. Наряду с процессом непосредственного производства питания он включает в себя изучение трендов в мире кулинарии, разработку новых рецептов, а также проведение различных мероприятий, например опросов и дегустаций. Это сделано для получения обратной связи от пассажиров, пояснили в РЖД. Производство бортового питания для поездов "Сапсан" осуществляется на специализированных фабриках-кухнях профессиональными поварами.
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общество, москва, санкт-петербург, ржд
Общество, Москва, Санкт-Петербург, РЖД
03:34 21.12.2022 (обновлено: 03:38 21.12.2022)
 
В РЖД рассказали, что чаще всего заказывают пассажиры "Сапсанов"

РЖД: пассажиры "Сапсанов" чаще всего пьют капучино, а из еды предпочитают салат "Цезарь"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБуфет в вагоне-ресторане высокоскоростного поезда "Сапсан"
Буфет в вагоне-ресторане высокоскоростного поезда Сапсан - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Буфет в вагоне-ресторане высокоскоростного поезда "Сапсан" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пассажиры высокоскоростных поездов "Сапсан" чаще всего пьют капучино, а из еды предпочитают сэндвич и салат "Цезарь", блинчики с сыром и ветчиной, корзиночку со смородиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Поезда "Сапсан" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. В меню вагона-бистро, помимо традиционных блюд русской и европейской кухни, включены продукты, рекомендованные для здорового образа жизни, вегетарианское и детское питание, продукты с пониженным содержанием глютена и многое другое.
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"По итогам одиннадцати месяцев 2022 года чаще всего пассажиры высокоскоростных поездов "Сапсан" заказывали в вагоне-бистро: кофе капучино, сэндвич "Цезарь", блинчики с сыром и ветчиной, салат "Цезарь с курицей" и корзиночку со смородиной", - сообщили в РЖД.
Организация питания в "Сапсанах", рассказали в компании, - это целый комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение спроса пассажиров на борту. Наряду с процессом непосредственного производства питания он включает в себя изучение трендов в мире кулинарии, разработку новых рецептов, а также проведение различных мероприятий, например опросов и дегустаций. Это сделано для получения обратной связи от пассажиров, пояснили в РЖД.
Производство бортового питания для поездов "Сапсан" осуществляется на специализированных фабриках-кухнях профессиональными поварами.
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