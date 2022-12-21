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Шойгу поручил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки - РИА Новости, 21.12.2022
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Шойгу поручил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки
Шойгу поручил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу поручил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки
В 2023 году в РВСН будут поставлены на боевое дежурство 22 пусковые установки с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:57
2022-12-21T15:57
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В 2023 году в РВСН будут поставлены на боевое дежурство 22 пусковые установки с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ."Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - сказал министр.
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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, сергей шойгу, россия
Безопасность, Ракетные войска стратегического назначения, Сергей Шойгу, Россия
15:57 21.12.2022
 
Шойгу поручил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки

Шойгу поручил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки с МБР в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАвтономная пусковая установка (АПУ) "Ярс"
Автономная пусковая установка (АПУ) Ярс - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Автономная пусковая установка (АПУ) "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В 2023 году в РВСН будут поставлены на боевое дежурство 22 пусковые установки с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ.
"Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - сказал министр.
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БезопасностьРакетные войска стратегического назначенияСергей ШойгуРоссия
 
 
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