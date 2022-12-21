https://ria.ru/20221221/rvsn-1840285748.html

Шойгу поручил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки

Шойгу поручил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу поручил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки

В 2023 году в РВСН будут поставлены на боевое дежурство 22 пусковые установки с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:57

2022-12-21T15:57

2022-12-21T15:57

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

сергей шойгу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787614924_0:0:3546:1994_1920x0_80_0_0_811bd712790dbbf8055a01e81e3204a4.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В 2023 году в РВСН будут поставлены на боевое дежурство 22 пусковые установки с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ."Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - сказал министр.

https://ria.ru/20221217/rvsn-1839332194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ракетные войска стратегического назначения, сергей шойгу, россия